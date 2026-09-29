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Pronostico Lussemburgo-Islanda: la gioia è stata unica e sola

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Lussemburgo-Islanda è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ha decisamente iniziato alla grande la propria campagna in Nations League il Lussemburgo. Anche in maniera inaspettata, del tutto inaspettata, è arrivata una vittoria contro la Bulgaria in trasferta. Adesso il sogno sarebbe quello di continuare contro l’Islanda, ma non è facile. Anzi.

Pronostico Lussemburgo-Islanda
Pronostico Lussemburgo-Islanda: la gioia è stata unica e sola (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Se andiamo a vedere nel dettaglio quelli che sono gli uomini che compongono la rosa della truppa ospite, non possiamo non notare come ci siano degli uomini impegnati in campionati importanti. Sì, è vero, si è fatto male Gudmundsson e il giocatore della Lazio è già tornato nella Capitale, me ne rimangono comunque altri che possono fare la differenza. Detto questo, non sarà ovviamente semplice per gli ospiti riuscire a venirne a capo. Il pareggio interno contro l’Estonia al debutto ha comunque mandato indietro dei segnali non del tutto confortanti. Ma le qualità tecniche sono tutte da un lato. E lo sappiamo benissimo come nel calcio, alla fine, sono quelle che fanno la differenza.

Come vedere Lussemburgo-Islanda in diretta tv e streaming

La sfida Lussemburgo-Islanda è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Islanda è quotata 2.35 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.85 su GoldBet e Lottomatica e 1.90 su Sportbet.

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Il pronostico

Crediamo che l’Islanda possa riuscire a trovare la prima vittoria della sua campagna in Nations League contro un Lussemburgo che è andato ben oltre le più rosee aspettative andando a vincere sul campo della Bulgaria. Ma le qualità tecniche le conosciamo tutti, e sono tutte a favore degli ospiti. Tre punti in cassaforte.

Le probabili formazioni di Lussemburgo-Islanda

LUSSEMBURGO (4-2-3-1): Moris; Jans, Mahmutovic, Carlson, Bohnert; de Sousa, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari; Kadamani.
ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Palsson, Thordarson, Gretarsson, Ellertsson; Thorsteinsson, Haraldsson, Johannesson, Thorvaldsson; Gudjohnsen, Oskarsson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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