Pronostico Messico-Perù: il trend è sempre lo stesso

Messico-Perù è un’amichevole internazionale che si gioca nella notte tra martedì e mercoledì. Probabili formazioni e pronostico

Il trend è quasi sempre lo stesso quando si incontrano Messico e Perù. Intanto, di solito, non vengono fuori delle partite con moltissimi gol, e di solito, soprattutto, vincono i padroni di casa.

Nell’amichevole contro la Colombia giocata la scorsa settimana, i messicani hanno pareggiato uno a uno. Mentre il Perù è andato a sbattere contro gli Stati Uniti, quattro a uno il finale. Una sconfitta ovviamente, dentro una partita mai in discussione. E così dovrebbe essere anche quella in programma nella notte tra martedì e mercoledì. Anche per quello che è proprio il valore dei messicani, che in casa al Mondiale hanno dimostrato di potersi togliere delle soddisfazioni. La squadra è stata eliminata dall’Inghilterra, in una partita giocata nel migliore dei modi, e dentro una sfida che forse per quello che questa estate si è visto avrebbe potuto avere un finale diverso. Acqua passata, ovvio, ma il processo di crescita non si è ovviamente fermato. E passa anche da vittorie come queste, in amichevoli così.

Come vedere Messico-Perù in diretta tv e streaming

La sfida Messico-Perù è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 3:00. Non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha acquisito i diritti di questa amichevole internazionale.

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Comparazione quote

La vittoria del Messico è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.67 su GoldBet e Lottomatica e 1.70 su Sportbet.

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Il pronostico

Già la quota della vittoria del Mesico è bella importante, e sicuramente da tenere in considerazione. Diremmo che basta e avanza come pronostico, ma il Perù, come detto, è una squadra che non è che abbia queste grossi doti offensive. Quindi occhio anche al No Gol.

Le probabili formazioni di Messico-Perù

MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo; Mora, Lira, Chavez; Alvarado, Gonzalez, Lozano.

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Sonne, Araujo, Garces, Lopez; Cartagena, Youtun; Vidales, Velez, Soyer; Lapadula.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0