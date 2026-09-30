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Musetti-Fery, c’è un conto da regolare dopo la batosta di New York

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Musetti-Fery è una partita valida per il primo turno dell’Atp di Tokyo e si gioca giovedì 1 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Il torneo di Tokyo propone subito a Lorenzo Musetti un avversario che l’azzurro conosce molto bene. Il sorteggio, beffardo come spesso accade, gli ha difatti riproposto il confronto con Arthur Fery, già affrontato appena un mese fa allo US Open. In quell’occasione l’azzurro ebbe la meglio senza concedere neanche un set, ma il nuovo appuntamento sul cemento giapponese rimette tutto in discussione.

Musetti
Musetti-Fery, c’è un conto da regolare dopo la batosta di New York (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Musetti arriva a questo debutto dopo un periodo nel quale ha alternato buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto. A Cincinnati ha raggiunto i quarti di finale, fermandosi contro Frances Tiafoe, mentre a New York ha superato Fery per poi uscire al turno successivo contro Dane Sweeny. Tokyo rappresenta quindi l’occasione per ripartire dopo una trasferta americana chiusa senza riuscire ad avanzare quanto avrebbe voluto.

Fery, dal canto suo, ha mostrato di poter essere un avversario scomodo anche contro giocatori di maggiore esperienza. A Winston-Salem ha raggiunto la semifinale, superando diversi turni prima di arrendersi in semifinale e perdere poi la finale contro Ignacio Buse. Il britannico ha quindi già accumulato partite sul cemento nelle ultime settimane e arriva a Tokyo con riferimenti importanti sulla superficie.

Musetti-Fery: il pronostico

Fery
Musetti-Fery: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il precedente dello US Open pesa inevitabilmente nella lettura della sfida. Musetti conduce 1-0 negli scontri diretti, grazie appunto al successo ottenuto a New York in tre set. L’azzurro conosce già le soluzioni del britannico e questo è indubbiamente un vantaggio, e non è neppure l’unico. Il toscano, più in generale, ha maggiore esperienza a questo livello e possiede un maggior numero di soluzioni per cambiare ritmo durante gli scambi. Se riuscirà a prendere il controllo del gioco senza concedere a Fery la possibilità di rimanere a lungo dentro la partita, può indirizzare il match dalla propria parte.

Fery ha però le caratteristiche per rendere il confronto meno lineare rispetto al precedente di New York. Il britannico sa allungare i match e combattere sul cemento, per cui, presumibilmente, potrebbe essere in grado di sfruttare ogni eventuale passaggio a vuoto dell’azzurro. Musetti parte davanti ed è nella sua direzione che pende il pronostico, ma ciò non toglie che dovrà comunque confermare sul campo la superiorità mostrata nel primo confronto.

Musetti in Musetti-Fery.

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