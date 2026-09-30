Pronostico Hacken-Juventus, Champions femminile: le bianconere muovono la classifica

Hacken-Juventus è una partita della seconda giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla

Entrambe vengono da una sconfitta. La Juventus in casa, allo Stadium, contro il Benfica, l’Hacken invece in Italia, contro l’Inter, che era al debutto assoluto in questa manifestazione. Diciamo che le bianconere di Guerrero hanno la possibilità di muovere la classifica della loro Champions League. Anche se devono alzare in ogni caso il livello.

Contro le lusitane, la scorsa settimana, la squadra bianconera non è riuscita a rientrare in partita dopo il doppio svantaggio iniziale nonostante il forcing. Ma l’avvio è stato determinante, in negativo, per l’economia del match. E in Champions League tutto viene pagato in alcuni casi oltremodo. L’Hacken è una buonissima squadra, mettiamolo in chiaro, ma non sembra essere superiore alla truppa piemontese che quindi va ad affrontare questa trasferta con ottimismo. E con la netta sensazione che sì, possono arrivare i primi punti di questa campagna europea.

Come vedere Hacken-Juventus in diretta tv e in streaming La sfida Hacken-Juventus è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire. Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.40 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.57. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Intanto il GOL ha un’ottima quota ed è sicuramente da prendere in grossa considerazione. Sì, entrambe a segno è quasi assicurato. Poi occhio al pareggio. Che è pure in calo. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Hacken-Juventus HACKEN (4-2-3-1): Falk; Karlsson, Rybrink, Ostlund, Lulk; Sanvig, Laney; Tindell, Anvegaard, Selerud; Omewa.

JUVENTUS (3-4-3): De Jong; Lenzini, Salvai, Sylla; Noordman, Bartel, Schatzer, Carbonell; Sarriegi, Redondo, Godo. POSSIBILE RISULTATO: 1-1