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I pronostici di mercoledì 30 settembre: qualificazioni Euro U21 e Champions femminile

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I pronostici di mercoledì 30 settembre, la Nations League si prende una pausa ma in Europa si continua a giocare: in campo alcune nazionali U21 con le qualificazioni che entrano nel vivo.

Nel giorno in cui si ferma per 24 ore la Nations League, i riflettori si spostano sulle qualificazioni ai prossimi Europei Under 21, la cui fase finale andrà in scena nel 2027 da Albania e Serbia, e sulla Champions League femminile.

Bilek, ct della Cechia U21
I pronostici di mercoledì 30 settembre: qualificazioni Euro U21 e Champions femminile (Instagram) – Ilveggente.it

Per quanto riguarda la prima competizione, quello tra Cechia e Bulgaria è uno scontro diretto per il secondo posto nel gruppo B, dal momento che il Portogallo sembra aver ormai preso il largo a due turni dalla fine della fase a gironi. I cechi conservano il prezioso vantaggio di un punto sui bulgari e dovrebbero riuscire a vendicare la sconfitta dell’andata, come confermato dalle quote in nettissimo calo del segno 1. I gol invece difficilmente mancheranno negli incontri Romania-Finlandia, Scozia-Azerbaigian e Kosovo-Cipro.

Nella Champions femminile la Juventus affronta una trasferta insidiosa in Svezia, contro l’Hacken, in una sfida da almeno una rete per parte. Attese le vittorie di Arsenal e OL Lyonnes rispettivamente contro Paris FC e Chelsea. Stesso discorso per le ragazze del Bayern Monaco, che dovrebbero vincere agevolmente a Lisbona contro il Benfica.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X+UNDER 3.5 in Lituania-Andorra, Amichevole internazionale, ore 18:00

Vincenti

  • CECHIA U21 (in Cechia U21-Bulgaria U21, Qualificazioni Euro U21, ore 18:00)
  • ARSENAL (in Paris FC-Arsenal, Champions League femminile, ore 18:45)
  • OL LYONNES (in OL Lyonnes-Chelsea, Champions League femminile, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Kosovo U21-Cipro U21, Qualificazioni Euro U21, ore 19:00
  • Scozia U21-Azerbaigian U21, Qualificazioni Euro U21, ore 20:30
  • Benfica-Bayern Monaco, Champions League femminile, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Romania U21-Finlandia U21, Qualificazioni Euro U21, ore 18:00
  • Hacken-Juventus, Champions League femminile, ore 18:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.47 GOLDBET ; 7.19 SPORTBET; 6.47 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1X+OVER 2.5 in New York Red Bulls-St. Louis City, MLS, ore 01:30

 

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