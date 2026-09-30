I pronostici di mercoledì 30 settembre: qualificazioni Euro U21 e Champions femminile

I pronostici di mercoledì 30 settembre, la Nations League si prende una pausa ma in Europa si continua a giocare: in campo alcune nazionali U21 con le qualificazioni che entrano nel vivo.
Nel giorno in cui si ferma per 24 ore la Nations League, i riflettori si spostano sulle qualificazioni ai prossimi Europei Under 21, la cui fase finale andrà in scena nel 2027 da Albania e Serbia, e sulla Champions League femminile.
Per quanto riguarda la prima competizione, quello tra Cechia e Bulgaria è uno scontro diretto per il secondo posto nel gruppo B, dal momento che il Portogallo sembra aver ormai preso il largo a due turni dalla fine della fase a gironi. I cechi conservano il prezioso vantaggio di un punto sui bulgari e dovrebbero riuscire a vendicare la sconfitta dell’andata, come confermato dalle quote in nettissimo calo del segno 1. I gol invece difficilmente mancheranno negli incontri Romania-Finlandia, Scozia-Azerbaigian e Kosovo-Cipro.
Nella Champions femminile la Juventus affronta una trasferta insidiosa in Svezia, contro l’Hacken, in una sfida da almeno una rete per parte. Attese le vittorie di Arsenal e OL Lyonnes rispettivamente contro Paris FC e Chelsea. Stesso discorso per le ragazze del Bayern Monaco, che dovrebbero vincere agevolmente a Lisbona contro il Benfica.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X+UNDER 3.5 in Lituania-Andorra, Amichevole internazionale, ore 18:00
Vincenti
- CECHIA U21 (in Cechia U21-Bulgaria U21, Qualificazioni Euro U21, ore 18:00)
- ARSENAL (in Paris FC-Arsenal, Champions League femminile, ore 18:45)
- OL LYONNES (in OL Lyonnes-Chelsea, Champions League femminile, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Kosovo U21-Cipro U21, Qualificazioni Euro U21, ore 19:00
- Scozia U21-Azerbaigian U21, Qualificazioni Euro U21, ore 20:30
- Benfica-Bayern Monaco, Champions League femminile, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Romania U21-Finlandia U21, Qualificazioni Euro U21, ore 18:00
- Hacken-Juventus, Champions League femminile, ore 18:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.47 GOLDBET ; 7.19 SPORTBET; 6.47 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1X+OVER 2.5 in New York Red Bulls-St. Louis City, MLS, ore 01:30
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