Pronostico Grecia-Olanda: missione sorpasso complicata

Grecia-Olanda è una partita della terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nessuno si aspettava di vedere la Grecia, dopo le prime due giornate, svettare in cima alla classifica del gruppo 2 di Lega A, davanti a due potenze continentali come Olanda e Germania. Gli ellenici, promossi dalla Lega B al termine della precedente edizione, sono la grande sorpresa di questo primo scorcio di Nations League, specie dopo lo storico successo ottenuto domenica scorsa ai danni dei tedeschi nella sfida di Augsburg, decisa nel secondo tempo da una rete del subentrato Kourbelis (0-1).

Grecia a punteggio pieno, dunque, visto che all’esordio gli uomini di Ivan Jovanovic erano andati a vincere anche in casa della Serbia spuntandola in pieno recupero grazie al sigillo dell’attaccante del Como Douvikas (1-2). Un avvio sfavillante, insomma, che però non è frutto del caso: la federazione, infatti, inizia a raccogliere i primi frutti di un progetto tecnico interessante e ambizioso, incentrato principalmente sulla valorizzazione dei giovani talenti, che il movimento greco sta cominciando pian piano ad esportare nei migliori campionati europei.

Xavi nel catino del Toumba

Jovanovic ora va a caccia di conferme nel catino del Toumba di Salonicco – uno stadio notoriamente rumorosissimo – contro un’altra selezione di alto livello come l’Olanda, a quota 4 punti in classifica.

Gli Oranje, dopo il pareggio all’esordio con la Germania (1-1), hanno assaporato la prima gioia dell’era Xavi piegando 2-1 la Serbia a Belgrado in un match in cui il principale protagonista è stato il centravanti dell’AZ Alkmaar Meerdink, autore di una doppietta. Tre punti che infondono fiducia, ingrediente indispensabile per un gruppo all’inizio di un nuovo progetto tattico. Xavi, in ogni caso, preferisce mantenere i piedi per terra e vuole che i suoi migliorino nel pressing ma pretende anche maggiore organizzazione quando si tratta di attaccare gli spazi. A Salonicco il tridente d’attacco sarà formato da Summerville, Meerdink e dal giovane van Bommel. Out sia Gakpo che Brobbey.

Come vedere Grecia-Olanda in diretta tv e streaming

La sfida tra Grecia e Olanda è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio Toumba di Salonicco, in Grecia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Chi vince stasera si prende (o consolida, nel caso della Grecia) la vetta. Chi perde rimane nel mucchio con la Germania alle calcagna. I precedenti pesano come un sacco di mattoni. Una sola vittoria greca nella storia, un pareggio, ben nove ko. Ventiquattro gol fatti dagli Oranje, tre subiti. Porta inviolata in 9 sfide su 11. L’ultimo ufficiale, Atene 2023, finì 0-1: due rigori fischiati all’Olanda e sei gialli.

Stavolta gli ellenici hanno dalla loro l’entusiasmo per via del colpaccio in Germania, oltre al fattore Toumba. Ovviamente Jovanovic non giocherà per il possesso, ma si chiuderà e cercherà di colpire. L’Olanda deve fare quello che non è bastato con la Germania: trasformare il dominio in gol prima che la partita si irrigidisca. Gli Oranje arrivano da sette gare senza sconfitte nei 90 minuti ed hanno perso solo una delle ultime 22 dopo i regolamentari. Fiducia alta, piedi a terra, come chiede Xavi. Van Dijk e compagni sono favoriti ma di sicuro non sarà una serata spensierata: crediamo che la Grecia almeno un gol riuscirà a segnarlo. Da provare anche la combo X2+Over 1.5.

Le probabili formazioni di Grecia-Olanda

GRECIA (4-4-2): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis; Kostoulas, Pavlidis.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, van Bommel.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2