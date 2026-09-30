Pronostico Galles-Norvegia: l’imbattibilità resiste da oltre 40 anni

Galles-Norvegia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La sconfitta patita domenica a Oslo contro il Portogallo (1-2) non ha assolutamente ridimensionato la Norvegia. Anzi, gli scandinavi avrebbero persino meritato qualcosa in più di un pareggio, essendo risultati superiori ai lusitani in quasi tutti i numeri della sfida, a cominciare dagli xG prodotti (2.52 vs 1.04) per finire alle percentuali di possesso palla (62% vs 38%).

Insomma, a fare la partita sono stati Haaland e compagni, che hanno avuto però il demerito di non capitalizzare le tante occasioni costruite. Ed il puntualissimo gol dell’implacabile fromboliere del Manchester City (bilancio mostruoso di 65 reti in 57 presenze) stavolta non è bastato per evitare la sconfitta in quello che era il primo scontro diretto per il primo posto nel gruppo 4 di Lega A. Decisivi, in senso negativo, alcuni errori in fase di non possesso, soprattutto quello da matita rossa che ha spalancato la strada alla rete del milanista Ramos, appena tre minuti dopo il pareggio di Haaland.

Stale Solbakken, ct norvegese, dovrà quindi sistemare qualcosa dietro, dal momento che anche all’esordio contro la Danimarca (2-3) la retroguardia aveva ballato nonostante la vittoria.

Gallesi incerottati

Norvegia che cercherà di risollevare immediatamente la testa nella trasferta di Cardiff contro il Galles, unica rappresentativa ferma a quota 0 punti nel girone. I britannici hanno perso le prime due gare, giocate entrambe fuori casa, rimanendo in ambedue le occasioni a secco di gol. Dopo l’1-0 rimediato in Portogallo, gli uomini di Craig Bellamy si sono arresi 2-0 alla Danimarca al Parken in un’altra sfida in cui hanno sofferto l’atleticità degli scandinavi e pagato la poca qualità. La classifica mette i Dragoni spalle al muro: in caso di nuovo KO lo spettro della retrocessione in Lega B diventerà sempre più reale.

Bellamy, oltretutto, dovrà farlo ovviando alle numerose assenze. L’infermeria gallese è piena: fuori Wilson, Broadhead, Darlow, Rodon, Lawlor, Colwill e Isaak Davies. Il ct deve praticamente inventarsi un attacco. Koumas può prendere il posto di Moore, Sheehan può entrare a centrocampo. Più che un undici di continuità, un undici di sopravvivenza. Dall’altro lato, Moller Wolfe si appresta a rientrare dopo aver scontato la squalifica, Bobb dovrebbe tornare titolare dopo la panchina di Oslo: toccherà a lui completare il trio d’attacco con Haaland e Nusa.

Come vedere Galles-Norvegia in diretta tv e streaming

Galles-Norvegia è in programma giovedì alle 20:45 allo Cardiff City Stadium di Cardiff, in Galles. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

I numeri dicono due cose diverse. Il bilancio generale, dal 1982, è pari: quattro vittorie a testa e tre pareggi. In casa dei gallesi, però, la Norvegia non vince dal lontano 1984. Nelle ultime tre a Cardiff i padroni di casa hanno fatto 8 gol e ne hanno subito uno. Al tempo stesso le sfide ufficiali restano bloccate: 11 reti in 6 gare. Tradotto: tra le mura amiche il Galles sa farsi sentire, ma queste due squadre quando si incontrano non amano regalarsi troppi spazi.

Tatticamente i gallesi dovranno stare bassi, stringere le linee e cercare le ripartenze. I norvegesi vorranno allungare il campo e servire Haaland. Il rischio per il Galles è di rimanere chiuso e finire per concedere un cross di troppo. Al contempo, la Norvegia dovrà evitare di specchiarsi troppo e non concedere ripartenze, anche se non sarà semplice per una difesa che finora ha sempre concesso parecchio. La sensazione è che gli uomini di Solbakken riusciranno a spuntarla in una gara da almeno due gol complessivi. L’opzione più sensata, stando così le cose, è quella che abbina l’X2 al Multigol 2-4.

Le probabili formazioni di Galles-Norvegia

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Davies, N. Williams; Ampadu, Sheehan; D. James, Johnson, Thomas; Koumas.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Aursnes, Ajer, Lysaker Heggem, Ryerson; Odegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2