Pronostico Danimarca-Portogallo: egemonia schiacciante nei precedenti

Danimarca-Portogallo è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

Nel gruppo 4 di Lega A a comandare è il Portogallo di Jorge Jesus, che non poteva iniziare meglio la difesa del titolo. I detentori della Nations League sono a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti e “vedono” sostanzialmente la qualificazione ai quarti: alla vittoria casalinga di misura ottenuta all’esordio con il Galles, abbattuto da una rete di Joao Felix (1-0), ha fatto seguito il successo per 2-1 in Norvegia, contro una delle selezioni più insidiose e competitive del momento, arrivata con pieno merito tra le migliori otto all’ultimo Mondiale.

A Oslo abbiamo visto all’opera un Portogallo operaio, che ha lasciato volentieri l’iniziativa agli scandinavi (62% possesso Norvegia contro il 38% dei lusitani) e che ha deciso di aspettare l’avversario per colpire di rimessa, prima con Joao Felix – secondo gol consecutivo per il giocatore dell’Al-Nassr – e poi con il milanista Gonçalo Ramos. In mezzo, l’inutile gol di Haaland, che stavolta non è riuscito ad essere decisivo per la sua nazionale.

Ha fatto discutere, tuttavia, la decisione di Jorge Jesus di lasciare il 41enne Ronaldo in panchina per tutti e 90 i minuti, con il ct che a fine gara ha ammesso di aver cambiato idea a match in corso non riservando neppure un minuto a CR7. I motivi? Di natura tattica, considerando che in quel frangente il Portogallo doveva difendere il risultato ed aveva bisogno di qualcuno più disposto a sacrificarsi in fase di non possesso per poter arginare la manovra norvegese.

Danesi senza Dorgu, CR7 torna dall’inizio?

La Danimarca invece domenica scorsa ha conquistato i primi tre punti nella manifestazione archiviando il KO all’esordio con i cugini della Norvegia (2-3).

Isaksen e un’autorete di Davies hanno castigato i Dragoni (2-0) in una partita che gli uomini di Brian Riemer hanno sbloccato nel secondo tempo dopo una prima frazione di gioco non particolarmente esaltante dal punto di vista dello spettacolo ed in cui non era successo granché, se escludiamo il gol annullato a Isaksen. Nella ripresa, poi, sono usciti fuori i valori e per i britannici non c’è stato nulla da fare (1.15 xg danesi e 14 tiri totali da parte della selezione di Riemer).

Riemer contro la Seleçoes deve però fare i conti con l’infortunio dell’ex Lecce Dorgu, che verrà sostituito in difesa da Maehle accanto a Provstgaard, Andersen e Kristensen. A centrocampo confermato il blocco Højbjerg-Hjulmand-Bidstrup, mentre in avanti Isaksen e Damsgaard agiranno a supporto del terminale offensivo Højlund. Dall’altro lato invece dovremmo rivedere il fuoriclasse lusitano nuovamente al centro dell’attacco, supportato sulla trequarti da Pedro Neto, Bruno Fernandes e Joao Felix, con Joao Neves e Vitinha a fare da diga in mezzo.

Come vedere Danimarca-Portogallo in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Danimarca-Portogallo è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio Parken di Copenaghen, in Danimarca. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) ed in chiaro su Canale 20 (canale 120 e 520 del digitale terrestre). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Portogallo è quotata a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.08 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Nessun pareggio negli ultimi 7 scontri diretti e una tradizione di ben 58 gol complessivi in 18 incroci rendono questa gara incline allo spettacolo. Tra l’altro la tradizione storica descrive un’egemonia schiacciante da parte del Portogallo, vincitore in 12 dei 18 precedenti totali a fronte di appena 4 successi della Danimarca e 2 pareggi (37 gol realizzati dai lusitani contro i 21 dei danesi).

Anche stavolta i lusitani sono (almeno) un gradino sopra, grazie all’organizzazione mostrata a Oslo, abbinata alla qualità sconfinata della rosa e al probabile rientro dal 1′ di un Ronaldo riposato e motivato. La Danimarca, pur ritrovata sul piano del gioco contro il Galles, rischia di soffrire il palleggio e le ripartenze degli ospiti, soprattutto a causa della defezione di Dorgu lungo la corsia difensiva. Il segno 2 rappresenta dunque la nostra scelta primaria, sfruttando lo stato di grazia dei detentori della Nations e la spietata efficacia nelle precedenti sfide coi danesi. Per chi cerca un’opzione alternativa legata al trend di gol delle due squadre e all’assenza di pareggi recenti, l’Over 2.5 resta una giocata strategica.

Le probabili formazioni di Danimarca-Portogallo

DANIMARCA (4-3-3): Jorgensen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Bidstrup, Hjulmand, Højbjerg; Isaksen, Hojlund, Damsgaard.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1