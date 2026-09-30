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Champions League femminile: i pronostici del secondo turno

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Champions League femminile, tra oggi e domani c’è il secondo turno della massima competizione europea. Ecco i nostri pronostici 

Si gioca tra oggi e domani il secondo turno della Champions League femminile. E magari, rispetto alla prima giornata quando ci sono state sicuramente alcune soprese, le cose potrebbero andare in maniera diversa.

Champions League femminile
Champions League femminile: i pronostici del secondo turno (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Adesso le squadre si conoscono, hanno comunque un paio di partite in più sulle gambe – si è giocato in campionato dappertutto nel corso del fine settimana – quindi i valori potrebbero venire fuori. Ma andiamo a vedere insieme quelli che possono essere i risultati che potrebbe venire fuori.

Champions League femminile: i nostri pronostici

Partiamo ovviamente dalle gare in programma nella giornata di mercoledì: la partita della Juventus, in trasferta contro l’Hacken, dovrebbe regalare almeno un gol per squadra. L’Arsenal, in trasferta sul campo del Paris FC, dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti. Mentre Barcellona e Bayern Monaco non avranno problemi contro Roma e Benfica. Anche il Lione, contro il Chelsea, parte decisamente favorito.

Giovedì invece è da GOL la partita tra Manchester City e Real Madrid. Così come è da 1 la sfida tra il PSG E il Leuven. Il Koge in casa, contro il Servette, dovrebbe riuscire anche a portare dalla propria parte l’intera posta in palio.

La quota totale, su GoldBet, è di 9,35 volte la posta. Qui sotto vi riproponiamo la schedina.

Hacken-Juventus GOL
Paris FC-Arsenal 2
Roma-Barcellona 2
Benfica-Bayern Monaco 2
Manchester City-Real Madrid GOL
Koge-Servette 1
PSG-Leuven 1

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