Champions League femminile: i pronostici del secondo turno

Champions League femminile, tra oggi e domani c’è il secondo turno della massima competizione europea. Ecco i nostri pronostici
Si gioca tra oggi e domani il secondo turno della Champions League femminile. E magari, rispetto alla prima giornata quando ci sono state sicuramente alcune soprese, le cose potrebbero andare in maniera diversa.
Adesso le squadre si conoscono, hanno comunque un paio di partite in più sulle gambe – si è giocato in campionato dappertutto nel corso del fine settimana – quindi i valori potrebbero venire fuori. Ma andiamo a vedere insieme quelli che possono essere i risultati che potrebbe venire fuori.
Champions League femminile: i nostri pronostici
Partiamo ovviamente dalle gare in programma nella giornata di mercoledì: la partita della Juventus, in trasferta contro l’Hacken, dovrebbe regalare almeno un gol per squadra. L’Arsenal, in trasferta sul campo del Paris FC, dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti. Mentre Barcellona e Bayern Monaco non avranno problemi contro Roma e Benfica. Anche il Lione, contro il Chelsea, parte decisamente favorito.
Giovedì invece è da GOL la partita tra Manchester City e Real Madrid. Così come è da 1 la sfida tra il PSG E il Leuven. Il Koge in casa, contro il Servette, dovrebbe riuscire anche a portare dalla propria parte l’intera posta in palio.
La quota totale, su GoldBet, è di 9,35 volte la posta. Qui sotto vi riproponiamo la schedina.
Hacken-Juventus GOL
Paris FC-Arsenal 2
Roma-Barcellona 2
Benfica-Bayern Monaco 2
Manchester City-Real Madrid GOL
Koge-Servette 1
PSG-Leuven 1
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