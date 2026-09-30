Pronostico Germania-Serbia: primo sorriso per Klopp

Germania-Serbia è una partita della terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Jurgen Klopp è ancora a secco di vittorie da quando è diventato selezionatore della Germania. Incredibile ma vero. Un pareggio all’esordio nella Nations League contro l’Olanda (1-1) e una clamorosa sconfitta casalinga nella gara successiva con la Grecia (0-1) sono i risultati che la Mannschaft sperimentale ha fatto registrare nella gestione (appena iniziata) dell’ex allenatore del Liverpool.

Ma se il pari di Amsterdam rientrava tutto sommato nell’ordine delle cose, essendo Klopp e i suoi all’alba di un nuovo percorso, in terra teutonica non hanno affatto digerito l’inaspettato KO rimediato coi greci ad Augsburg.

Germania bocciata in fase realizzativa – neanche una rete nonostante gli 1.27 xG creati e il 76% di possesso palla – e giustamente castigata nel secondo tempo dagli ellenici, in gol con il subentrato Kourbelis. Il commissario tecnico a fine gara non ha fatto drammi, pur mostrando qualche preoccupazione (gioco troppo statico contro una difesa ermetica come quella greca ed in generale poche idee offensive) ed ha criticato la decisione del pubblico di fischiare i giocatori, suggerendo ai tifosi di criticare lui al posto dei ragazzi.

Klopp, altra “rivoluzione” in vista

Per trovare l’amalgama e interiorizzare i nuovi concetti servirà indubbiamente del tempo, intanto però la classifica del gruppo 2 di Lega A rimane deficitaria dopo i primi 180 minuti. La Mannschaft si ritrova terza, a -5 dalla Grecia capolista e a -3 dall’Olanda. Ciò significa che il margine d’errore inizia a essere ridotto e contro la Serbia, al di là degli esperimenti che continuerà a fare Klopp – a Monaco di Baviera toccherà alla cosiddetta “squadra 2”, visto che dei titolarissimi sono rimasti solo in sei – i tre punti sono d’obbligo.

Per i balcanici, invece, un’eventuale sconfitta – sarebbe la terza di fila – potrebbe essere già una sentenza. La Serbia ha perso le prime due gare con Grecia e Olanda (entrambe 1-2) non riuscendo neppure a sfruttare il fattore campo ed è diventata la principale candidata alla retrocessione in Lega B. Troppi gli errori commessi dagli uomini di Veljko Paunovic, specie in fase di impostazione. E gli avversari ne hanno approfittato.

Come vedere Germania-Serbia in diretta tv e streaming

Germania-Serbia è in programma giovedì alle 20:45 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

I tedeschi dovranno fare quello che non gli è riuscito contro la Grecia: allargare, muovere il pallone in velocità, attaccare lo spazio alle spalle della linea. Wirtz, da questo punto di vista, è la chiave. Se resta troppo centrale, la Serbia chiude e aspetta. Se parte largo e serve Woltemade o Burkardt in profondità, il match dovrebbe aprirsi. I serbi arrivano a 0 punti e con poco da perdere. Storicamente, tuttavia, non sono un avversario comodo per la Mannschaft: 29 precedenti contando anche Germania Ovest e Jugoslavia, 16 vittorie tedesche, 8 KO e 5 pareggi. L’ultima ufficiale pesa ancora: 0-1 al Mondiale 2010. Nel 2019 a Wolfsburg finì invece 1-1.

Per la truppa di Klopp, contro questa Serbia alle prese con innumerevoli problemi, la vittoria rimane in ogni caso alla portata. Non è da escludere però che gli ospiti riescano ad approfittare di una Germania in totale fase di rodaggio realizzando almeno una rete nel catino dell’Allianz Arena.

Le probabili formazioni di Germania-Serbia

GERMANIA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Bisseck, Tah, Brown; Nmecha, Kimmich; Adeyemi, Gnabry, Wirtz; Burkardt.

SERBIA (5-4-1): V. Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Zivkovic, Stankovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic; Jovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1