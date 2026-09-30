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Pronostico Azerbaigian-Liechtenstein: arriva la prima vittoria

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Azerbaigian-Liechtenstein è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Profuma di vittoria questa sfida dell’Azerbaigian. La prima di questa Nations League. I padroni di casa hanno piazzato un pareggio contro la Lituania nella prima uscita, e quindi contro il Liechtenstein c’è la grossa possibilità di riuscire a prendersi i tre punti.

Dadasov ed Emreli
Pronostico Azerbaigian-Liechtenstein: arriva la prima vittoria (Instagram) – Ilveggente.it

Nella storia ci sono cinque scontri diretti tra queste due formazioni. E solamente nel primo, quello più lontano nel tempo – 1998 – è arrivata una vittoria della squadra che nel pomeriggio di giovedì giocherà in trasferta. Poi, negli altri quattro incroci, sono state tre le vittorie azere e un pareggio, per zero a zero. Certo, anche in questo caso parliamo di partite assai lontane, ma anche il ranking Fifa, che molto spesso ci aiuta a capire il reale valore, ci spinge a dire che profuma di vittoria. Infatti i padroni di casa occupano in questa speciale classifica la posizione numero 126, gli ospiti invece sforano il 200 – parliamo della posizione numero 206.

Inoltre l’Azerbaigian arriva a questa sfida vivendo un momento assai positivo: infatti sono tre i risultati utili di fila – e diventano quattro se guardiamo alle ultime cinque. Quindi? Quindi sotto vi diciamo quello che potrebbe succedere.

Come vedere Azerbaigian-Liechtenstein in diretta tv e streaming

La sfida Azerbaigian-Liechtenstein è in programma giovedì alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Azerbaigian è quotata 1.13 su Goldbet e Lottomatica e a 1.13 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.42 su GoldBet e Lottomatica e 1.45 su Sportbet.

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Il pronostico

Vittoria dei padroni di casa in una sfida con una sola squadra a segno. Primi tre punti per l’Azerbaigian.

Le probabili formazioni di Azerbaigian-Liechtenstein

AZERBAIGIAN (5-4-1): Balayev; Mutallimov, Mammadouh, Huseynov, Dashdariov, Abbasov; Emreli, Khayabulaev, Safarov, Isayev; Dadashov.
LIECHTENSTEIN (3-4-2): Ospelt; Meier, Traber, Hofer; Hasler, Netzer, Buchel, Kranz, Goppel; Lo Russo, Kindle.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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