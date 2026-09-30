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Primo turno pirotecnico all’Atp di Pechino: big sotto pressione subito

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ATP Pechino, analisi e pronostici del primo turno: precedenti, stato di forma dei giocatori e chiavi di lettura delle principali sfide in programma l’1 ottobre.

L’Atp di Pechino ingrana la marcia con un primo turno che mette subito di fronte giocatori con motivazioni e percorsi molto diversi. Alcune sfide hanno un precedente recente ancora fresco, altre rappresentano invece un confronto inedito: proprio per questo il tabellone offre letture differenti già dalle prime partite.

Zverev
Primo turno pirotecnico all’Atp di Pechino: big sotto pressione subito (AnsaFoto) – Ilveggente.it

De Minaur-Navone parte dal successo ottenuto dall’australiano nell’unico precedente, giocato a Parigi nel 2024. Navone arriva però, cosa da non sottovalutare, con il prestigio della vittoria su Djokovic allo US Open, attraverso la quale ha dimostrato di poter mettere alla prova la continuità dell’avversario. Nonostante questo, De Minaur è generalmente più affidabile e resta, pertanto, la nostra scelta.

Zverev-Norrie ha una storia più lunga: otto confronti, tutti vinti dal tedesco, incluso l’ultimo a Cincinnati. Norrie può provare a sporcare gli scambi con il suo tennis mancino, ma Zverev offre senza ombra di dubbio maggiori garanzie. Il pronostico, pertanto, sorride al due volte campione Slam.

Gli altri pronostici del primo turno di Pechino

Rublev
Gli altri pronostici del primo turno di Pechino (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Griekspoor-Rublev riparte dal precedente di Dubai, circostanza in cui l’olandese riuscì a imporsi in due set. Rublev ha però ritrovato continuità con la finale raggiunta a Hangzhou e può sfruttare il momento per prendersi la rivincita.

Tien-Hurkacz è invece un confronto completamente nuovo. Il polacco può fare la differenza con il servizio, ma Tien ha mostrato di saper reggere bene gli scambi sul cemento e può avere più soluzioni nel corso della partita. La nostra scelta ricade sull’americano.

Bublik-Mensik porta con sé un dato molto chiaro: il ceco ha vinto due dei tre precedenti, quindi va da sé che abbia dalla sua un vantaggio psicologico concreto e che farà di tutto per confermare questa superiorità.

de Minaur in de Minaur-Navone
Zverev in Zverev-Norrie
Rublev in Griekspoor-Rublev
Tien in Tien-Hurkacz
Mensik in Bublik-Mensik

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