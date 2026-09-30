China Open, il primo turno si accende tra debutti e rivincite

China Open, il primo turno del torneo singolare femminile propone diverse sfide da seguire: analisi dei match, precedenti e pronostici.

Il Wta di Pechino mette subito sul tavolo incroci molto diversi tra loro: c’è una sfida tutta cinese con una wild card in mezzo, una rivincita che arriva a poche settimane di distanza e due partite nelle quali l’esperienza, invece, potrebbe avere un peso non indifferente. Il primo turno del China Open, insomma, offre così tanti spunti che varrà la pena seguire il torneo sin dalla fase dei 64esimi di finale.

Zheng-Shi è una prima volta assoluta nel circuito maggiore. Zheng Qinwen torna a Pechino dopo il buon percorso allo US Open, mentre Han Shi affronta uno dei primi grandi appuntamenti della carriera. Il divario di esperienza porta la scelta sulla cinese più affermata.

Badosa-Kasatkina è invece il remake della sfida alla quale abbiamo già assistito in occasione dello US Open, che i bene informati ricorderanno essere stata vinta dalla spagnola. Il bilancio complessivo resta favorevole a Kasatkina, ma l’ultimo confronto ha mostrato una Badosa capace di imporsi con autorità. Il precedente recente sposta nuovamente il pronostico, pertanto, dalla sua parte.

Gli altri pronostici del China Open

Linette-Siniakova sarà un confronto decisamente più aperto: la ceca conduce 2-1 nei precedenti e ha vinto anche l’ultimo incontro, giocato in Cina nel 2024. Linette ha però già dimostrato di poterle creare problemi: scegliamo Siniakova, alla luce di ciò, sebbene il margine tra le due sia davvero contenuto.

Lys-Sun ha un interesse particolare perché dall’altra parte della rete ci sarà una sedicenne cinese al debutto assoluto nel circuito WTA. Sun arriva dal titolo junior allo US Open, mentre Lys conosce già bene Pechino, dove un anno fa ha raggiunto i quarti. Il fattore esperienza pesa e la scelta va alla tedesca.

Zheng in Zheng-Shi

Badosa in Badosa-Kasatkina

Siniakova in Linette-Siniakova

Lys in Lys-Sun