Giovedì di conferme all’Atp di Tokyo: i pronostici dei duelli di giovedì

ATP Tokyo, analisi e pronostici del primo turno: precedenti tra i giocatori, momento dei protagonisti e principali chiavi di lettura delle sfide.
Il tabellone di Tokyo non parte a rilento, anzi. Già al primo turno, spalmato tra il 30 settembre e l’1 ottobre, assisteremo a innumerevoli partite degne di nota, molte delle quali dall’esito tutt’altro che scontato. Match diversi per storia e caratteristiche, in alcuni casi con precedenti già significativi e in altri, invece, con una storia ancora tutta da scrivere.
Fritz-Munar, per esempio, non è inedita. L’ultimo duello tra i due, disputato in occasione della United Cup, è anche piuttosto recente: si sono scontrati a gennaio e, in quel caso, fu l’americano ad avere la meglio al tie-break del terzo set. Munar ha superato le qualificazioni e arriva quindi con due partite già nelle gambe, ma Fritz parte davanti per qualità e abitudine a questi appuntamenti.
Nishikori-Tiafoe ha un significato particolare soprattutto per il giapponese, alla sua ultima apparizione ufficiale nel torneo di casa. Un precedente c’è e sorride proprio a lui. Se aggiungiamo, a questo, il fatto che il contesto sia dalla sua parte, si capisce bene quanto questa sfida possa rivelarsi interessante. Tuttavia, Tiafoe dispone di maggiore potenza e continuità sul cemento, ragion per cui scegliamo di dare fiducia allo statunitense.
Gli altri pronostici dell’Atp di Tokyo
Rune-Jacquet è un altro confronto inedito. Il danese torna a giocare un torneo ATP dopo un lungo stop e ha già mostrato buone indicazioni in Coppa Davis; Jacquet, invece, è entrato in tabellone con uno special exempt. Il rientro di Rune aggiunge qualche incognita, ma il pronostico resta dalla sua parte.
Alcaraz-Michelsen chiude il quadro con il campione in carica, subito chiamato a misurarsi con un giovane americano competitivo. Anche in questo caso non esistono precedenti: Alcaraz ha però più soluzioni, data la sua esperienza, e arriva a Tokyo dopo una Laver Cup positiva. La scelta, perciò, non può che ricadere su di lui.
Fritz in Fritz-Munar
Tiafoe in Nishikori-Tiafoe
Rune in Rune-Jacquet
Alcaraz in Alcaraz-Michelsen
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