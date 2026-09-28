Pronostico Finlandia-Bielorussia: nei precedenti non è mai successo

Finlandia-Bielorussia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Finlandia è, insieme all’Albania, la favorita per il primo posto nel gruppo 1 di Lega C ed i risultati della prima giornata non hanno fatto altro che confermarlo.

Mentre le Shqiponjat hanno vinto in modo agevole contro la Bielorussia, battuta con un netto 2-0 a Tirana, per i finnici quello con San Marino è stato poco più di un allenamento: alle falde del Monte Titano gli uomini di Jacob Friis sono tornati a vincere un match ufficiale dopo quasi un anno, rifilando sette gol (0-7) alla selezione della piccola Repubblica, rimasta anche in dieci a inizio secondo tempo. Ovviamente il test coi poco competitivi sammarinesi non rientra tra quelli credibili, benché una vittoria di questa portata non è mai scontata. Ed è forse ciò che serviva alla Finlandia per ritemprarsi dopo tre sconfitte consecutive, rimediate tra amichevoli internazionali e le FIFA Series.

Bielorussia, netto KO in Albania

Il ct, tuttavia, ha preferito mantenere un profilo basso, probabilmente per tenere alta la soglia dell’attenzione in vista dell’incontro di Helsinki con la Bielorussia.

Le Ali Bianche erano arrivate all’appuntamento in Albania in fiducia: nelle amichevoli di marzo e giugno avevano ottenuto tre vittorie (Cipro, Armenia e Siria) e un pari (Burkina Faso) e di fatto erano ancora imbattute nel 2026. La prestazione insufficiente di Tirana, dunque, rappresenta un passo indietro non indifferente per la selezione di Viktor Gancharenko, che in caso di KO in Finlandia rischia di ritrovarsi già a -6 dalla vetta.

Il selezionatore bielorusso affiderà le chiavi del centrocampo al duo formato da Ebong e Selyava con Gromyko che si posizionerà sulla trequarti, mentre le accelerazioni sugli esterni di Kontsevoy e Malashevich serviranno per rifornire la punta centrale Barkovskiy. Il faro della Finlandia invece resta sempre il centravanti del Palermo Pohjanpalo, autore di una tripletta a San Marino. Sempre assenti infine Skyttä e Pyyhtia.

Come vedere Finlandia-Bielorussia in diretta tv e streaming

La sfida tra Finlandia e Bielorussia è in programma martedì alle 18:00 allo stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Finlandia non ha mai perso contro la Bielorussia (2 vittorie e pareggi nei 5 precedenti), registrando un ruolino casalingo quasi perfetto con 2 successi e 2 pareggi in 4 incroci. Un dato rilevante riguarda l’aspetto realizzativo nei match competitivi: nelle gare ufficiali tra le due selezioni le marcature complessive sono state appena 3 in 180 minuti, a testimonianza di sfide tradizionalmente molto bloccate ed equilibrate.

L’entusiasmo della vittoria d’esordio e la verve realizzativa di Pohjanpalo pongono i finlandesi in una posizione di vantaggio per conquistare l’intera posta in palio davanti ai propri tifosi. La Bielorussia, costretta a una partita di puro contenimento per evitare di concedere spazi, dovrebbe rimanere a mani vuote anche stavolta. La soluzione più adeguate sembra essere la combo 1+Under 3.5.

Le probabili formazioni di Finlandia-Bielorussia

FINLANDIA (4-3-3): Sinisalo; Keskinen, Koski, S. Miettinen, Lahteenmaki; Kairinen, Markhiev, Walta; Svanback, Pohjanpalo, Kallman.

BIELORUSSIA (4-2-3-1): Lapoukhov; Kalinin, Volkov, Tsikhamirau, Pechenin; Selyava, Ebong; Kontsevoy, Gromyko, Malashevic; Barkovskiy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0