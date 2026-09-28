I pronostici di lunedì 28 settembre: Nations League, amichevoli internazionali e Segunda División

I pronostici di lunedì 28 settembre, dopo la deprimente prestazione con il Belgio all’esordio gli azzurri vanno a caccia dei primi punti nella complicata trasferta turca.

La Nations League della nuova Italia di Roberto Mancini è iniziata con una perentoria sconfitta interna (0-2) all’Olimpico con il Belgio, venerdì scorso apparso superiore in tutto e per tutto, in particolar modo nei primi quarantacinque minuti di gioco. Un KO senza alcuna possibilità appello che ha attestato una sinistra continuità con il recente trend della nostra nazionale, ancora in fondo al tunnel nonostante il cambio in panchina e le numerose novità nelle convocazioni del nuovo commissario tecnico, che sembra voler dare più spazio ai giovani.

Forse è presto per dare giudizi, ma ci si aspettava un’Italia più reattiva e che avesse voglia di reagire dopo l’ennesima delusione della mancata qualificazione al Mondiale. Si è vista invece una squadra spenta, apatica e con pochissime idee. E il discreto secondo tempo non può bastare per assolvere sia gli azzurri che Mancini.

L’occasione per voltare pagina è la sfida di Bursa con la Turchia di Vincenzo Montella. Una gara da non sbagliare assolutamente per non rimanere fermi a 0 punti e diventare la prima candidata alla retrocessione in Lega B della Nations League.

La storia recente di quest’incrocio arride agli azzurri, dal momento che nel corrente secolo la Turchia non è mai riuscita a sconfiggere l’Italia. L’ultimo precedente disputato in amichevole si è concluso a reti bianche (0-0), interrompendo una serie di tre incontri terminati con l’esito Over 2.5. Tuttavia, il momento di forma della squadra di Montella – pur reduce da tre KO nelle ultime quattro gare ufficiali – appare decisamente più solido e organizzato rispetto all’avvio shock di Donnarumma e compagni, che contro il Belgio hanno dimostrato di essere un cantiere aperto.

La spinta ambientale dello stadio di Bursa e la necessità degli azzurri di ritrovare equilibrio e compattezza difensiva suggeriscono una partita contratta e caratterizzata da un certo nervosismo. Il fattore campo unito al turnover atteso nell’undici di Mancini rende insidiosa la trasferta per l’Italia, anche se la qualità dei singoli e il rientro di Bastoni in difesa potrebbero limitare i danni in fase di contenimento. La sensazione, insomma, è che la Turchia possa riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-5 in Corea del Sud-Uruguay, Amichevole internazionale, ore 13:00

Vincenti

GIAPPONE (in Giappone-Venezuela, Amichevole internazionale, ore 12:25)

(in Giappone-Venezuela, Amichevole internazionale, ore 12:25) MONTENEGRO O PAREGGIO (in Armenia-Montenegro, Nations League, ore 18:00)

(in Armenia-Montenegro, Nations League, ore 18:00) TURCHIA O PAREGGIO (in Italia-Turchia, Nations League, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Belgio-Francia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Cuba-Bonaire, Concacaf Nations League, ore 23:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Leganés-Castellón , Segunda División, ore 21:00

, Segunda División, ore 21:00 Svezia-Polonia, Nations League, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 5.30 GOLDBET ; 5.75 SPORTBET; 5.30 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Georgia-Ucraina, Nations League, ore 18:00