Pronostico Irlanda del Nord-Ungheria: l’asticella si alza subito

Irlanda del Nord-Ungheria è una partita della seconda giornata di Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il salto dalla Lega C alla Lega B cambia subito il livello delle avversarie per l’Irlanda del Nord, che deve ora dimostrare di poter mantenere il passo dopo una precedente edizione dominata con autorità. La promozione è arrivata al termine di un percorso nel quale la Nazionale ha segnato 11 gol subendone appena 3, ma il confronto con l’Ungheria rappresenta una verifica molto più impegnativa.
La Green and White Army ha comunque acquisito maggiore esperienza internazionale negli ultimi mesi. A marzo è arrivata l’eliminazione contro l’Italia nello spareggio per l’accesso al Mondiale, mentre nelle successive amichevoli sono arrivati il pareggio contro il Galles, la vittoria sulla Guinea e la sconfitta contro la Francia. Il nuovo cammino in Nations League parte quindi con l’obiettivo di confermare quanto mostrato nella precedente edizione.
L’Ungheria, invece, deve reagire alla mancata qualificazione al Mondiale, sfumata dopo il terzo posto nel proprio girone eliminatorio alle spalle di Irlanda e Portogallo. Le amichevoli disputate successivamente hanno però restituito indicazioni positive, con tre vittorie contro Slovenia, Finlandia e Kazakistan e il pareggio senza reti contro la Grecia. La nazionale ungherese arriva così all’appuntamento con una rosa che conserva esperienza e qualità, nonostante diverse assenze.
Come vedere Irlanda del Nord-Ungheria in diretta tv e streaming
La sfida tra Irlanda del Nord e Ungheria è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
L’Irlanda del Nord può contare sul percorso che le ha permesso di conquistare la promozione dalla Lega C, ma deve ora confrontarsi con una Nazionale abituata a giocare partite di questo livello. Le assenze riducono inoltre le alternative a disposizione dell’Ungheria, che conserva comunque un gruppo competitivo e diversi elementi di esperienza internazionale.
Nel complesso, la formazione ungherese sembra avere qualcosa in più, soprattutto per la qualità della rosa e per i risultati ottenuti nelle ultime uscite, ma l’ipotesi più accreditata è che possa evitare la sconfitta.
Le probabili formazioni di Irlanda del Nord-Ungheria
IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell; Ballard, McNair, Ciaron Brown; Hume, Shea Charles, Devenny, Spencer; Price, Kelly; Marshall.
UNGHERIA (4-2-3-1): Balazs Toth; Bolla, Orban, Szucs, Kerkez; Schafer, Csongvai; Rajmund Toth, Szoboszlai, Nagy; Barany.
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