Pronostico Pescara-Spezia: la striscia rimane aperta

Pescara-Spezia è una partita valida per la settima giornata del campionato di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

La capolista Spezia, con sedici punti dopo sei partite giocate, cerca il colpaccio in trasferta sul campo di un Pescara che non ha iniziato nel migliore dei modi questo campionato: otto punti dopo sei giornate, per una formazione del genere, sono pochi. Però siamo solo all’inizio e sappiamo che tutto potrebbe cambiare nello spazio di poco tempo.

Sicuramente i liguri hanno subito fatto vedere di che pasta sono fatti. E soprattutto di quale campionato hanno intenzione di fare. L’obiettivo dichiarato è quello di tornate in cadetteria nel minor tempo possibile, e i segnali mandati fino al momento vanno tutti verso questa direzione. Parliamo, pure, della miglior difesa del girone B della Serie C con solamente tre reti subite. Anche i numeri sono dalla parte della squadra ospite.

Il Pescara, però, da tre partite consecutive non perde in casa. Tutte in questa stagione ovviamente. Evidente che all’Adriatico le cose cambino per gli abruzzesi. Che vorrebbero mantenere questa striscia aperta. E secondo noi ci sono ottime possibilità che questo possa succedere anche nella serata di domenica.

Come vedere Pescara-Spezia in diretta tv e streaming

La sfida Pescara-Spezia è in programma domenica alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Il match in questione si potrà seguire anche in chiaro su Rai Sport, al canale 58 del telecomando.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.50 su Goldbet e Lottomatica e a 3.50 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su GoldBet e Lottomatica e 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

La gara regalerà almeno un gol per squadra – e la quota è sicuramente succulenta. Inoltre occhio al pareggio, nonostante lo Spezia almeno sulla carta sia la truppa favorita, i padroni di casa tra le mura amiche riescono a dare qualcosa in più. Un fattore. E potrebbe fare la differenza.

Le probabili formazioni di Pescara-Spezia

PESCARA (4-2-3-1): Saio, Donati, Capellini, Pellacani, Letizia; Sardo, Valzania; Vitali, Ferraris, D’Ausilio; Parigi.

SPEZIA(4-2-3-1): Micai; Mateju, Sapola, Sganzerla, Capolupo; Capomaggio, Bright; Cazzadori, Jimenez, Cardinali; Mazzocchi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1