Pronostico Germania-Grecia: stavolta Klopp non sbaglia

Germania-Grecia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Stavolta Klopp non sbaglia. Il nuovo commissario tecnico della Germania, dopo aver assaporato il dolce gusto della vittoria nella sfida contro l’Olanda, dovrebbe riuscire a prendersi i primi tre punti in questa Nations League. Ci è andato vicinissimo, infatti il pari dei padroni di casa è arrivato al minuto 92. Quindi è rimasta l’amarezza.

Non sarà la migliore squadra quella tedesca che deve fare i conti con alcuni infortuni: Havertz e Musiala hanno lasciato il ritiro. Ma questo non preclude affatto la possibilità di riuscire a vincerla questa partita. Anche perché, nelle ultime cinque gare interne, la Germania ha sempre portato a casa il malloppo pieno. La Grecia è per la prima volta nella Lega A di Nations ed è andata a vincere, in rimonta, sul campo della Serbia. Una bella prova di forza per la truppa ellenica, trascinata da Douvikas in attacco autore della rete che è valsa l’affermazione. Ma la Germania, nonostante non stiamo sicuramente parlando della migliore Germania della storia, rimane una squadra di categoria superiore con un allenatore incredibilmente forte e che vuole assolutamente trovare il primo sorriso della sua nuova era. Quindi sì, la partita abbiamo già capito come potrebbe andare a finire.

Come vedere Germania-Grecia in diretta tv e streaming

La sfida Germania-Grecia è in programma domenica alle 20:45Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Germania è quotata 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su GoldBet e Lottomatica e 1.65 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Tre reti almeno come certezza. La seconda cosa che ci sentiamo di dire è che la Germania si prenderà la prima vittoria della sua nuova era. No, stavolta Klopp non sbaglia.

Le probabili formazioni di Germania-Grecia

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich, Adeyemi, Wirtz, Schade, Burkhardt.

GRECIA (3-4-2-1): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis; Douvikas, Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1