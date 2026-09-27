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Pronostico Germania-Grecia: stavolta Klopp non sbaglia

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Germania-Grecia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Stavolta Klopp non sbaglia. Il nuovo commissario tecnico della Germania, dopo aver assaporato il dolce gusto della vittoria nella sfida contro l’Olanda, dovrebbe riuscire a prendersi i primi tre punti in questa Nations League. Ci è andato vicinissimo, infatti il pari dei padroni di casa è arrivato al minuto 92. Quindi è rimasta l’amarezza.

Pronostico Germania-Grecia
Pronostico Germania-Grecia: stavolta Klopp non sbaglia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non sarà la migliore squadra quella tedesca che deve fare i conti con alcuni infortuni: Havertz e Musiala hanno lasciato il ritiro. Ma questo non preclude affatto la possibilità di riuscire a vincerla questa partita. Anche perché, nelle ultime cinque gare interne, la Germania ha sempre portato a casa il malloppo pieno. La Grecia è per la prima volta nella Lega A di Nations ed è andata a vincere, in rimonta, sul campo della Serbia. Una bella prova di forza per la truppa ellenica, trascinata da Douvikas in attacco autore della rete che è valsa l’affermazione. Ma la Germania, nonostante non stiamo sicuramente parlando della migliore Germania della storia, rimane una squadra di categoria superiore con un allenatore incredibilmente forte e che vuole assolutamente trovare il primo sorriso della sua nuova era. Quindi sì, la partita abbiamo già capito come potrebbe andare a finire.

Come vedere Germania-Grecia in diretta tv e streaming

La sfida Germania-Grecia è in programma domenica alle 20:45Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria della Germania è quotata 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su GoldBet e Lottomatica e 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Tre reti almeno come certezza. La seconda cosa che ci sentiamo di dire è che la Germania si prenderà la prima vittoria della sua nuova era. No, stavolta Klopp non sbaglia.

Le probabili formazioni di Germania-Grecia

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich, Adeyemi, Wirtz, Schade, Burkhardt.
GRECIA (3-4-2-1): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis; Douvikas, Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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