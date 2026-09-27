Home » CALCIO » Anteprime » Pronostico Austria-Kosovo: c’è il primo allungo

Pronostico Austria-Kosovo: c’è il primo allungo

di

Austria-Kosovo è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Tutti ad un punto dopo la prima giornata di questa Nations League. Austria e Kosovo hanno pareggiato al debutto ma adesso è arrivato il momento, almeno per una delle due, del primo allungo. Non ci sono altre possibilità.

Pronostico Austria-Kosovo
Pronostico Austria-Kosovo: c’è il primo allungo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nonostante gli ospiti siano senza dubbio una nazionale in crescita, e lo dimostra il fatto di avere dei giocatori comunque importanti e che giocano in campionati importanti, l’Austria ha sicuramente qualcosa in più. Anzi, a dire il vero molto di più. Tra le altre cose, i padroni di casa, quando giocano davanti al pubblico amico, riescono sempre a vincere. O almeno a non perdere, anche contro formazioni che, sulla carta, dovrebbero essere migliori sotto tanti aspetti. Vero che c’è in questo momento il classico ricambio generazionale, ma i giovani che stanno crescendo lo stanno sicuramente facendo nel migliore dei modi. Insomma, in poche parole, crediamo fortemente che l’Austria possa riuscire a prendersi i primi tre punti di questa Nations.

Come vedere Austria-Kosovo in diretta tv e streaming

La sfida Austria-Kosovo è in programma domenica alle 18:00 Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Austria è quotata 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.85 su GoldBet e Lottomatica e 1.90 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Dentro una gara che, comunque, dovrebbe regalare anche una rete al Kosovo, l’Austria dovrebbe riuscire a incamerare i primi tre punti di questa sua Nations League.

Le probabili formazioni di Austria-Kosovo

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Mwene; Siewald, X. Schlager; Wimmer, Schmid, Wanner; Kalajdzic.
KOSOVO (3-4-2-1): Muric; Dellova, Hajdari, I. Krasniqi; Vojvoda, Hoxha, Avdullahu, Gallapeni; Zhegrova, E. Krasniqi; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Milan-Lecce

Pronostico Milan-Lecce: Amorim è già al bivio

Woltemade

Pronostico Juventus-Atalanta: Spalletti deve sfatare la “maledizione” Dea

Pronostico Parma-Genoa

Pronostico Parma-Genoa: la partita della paura