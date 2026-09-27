Pronostico Turchia-Italia: azzurri già spalle al muro

Turchia-Italia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis.

Doveva essere un’occasione per provare quantomeno a ripartire dopo l’ennesima figuraccia della mancata qualificazione al Mondiale nordamericano, un modo per tirare fuori l’orgoglio e far vedere a tutti che la vera Italia non è quella della tragica notte di Zenica. E invece l’avventura azzurra nell’edizione 2026-27 della Nations League è iniziata come peggio non poteva. E cioè con una perentoria sconfitta interna (0-2) all’Olimpico con il Belgio, apparso superiore in tutto e per tutto. Un KO che attesta una sinistra continuità con il recente trend della nostra nazionale, nonostante dalla scorsa estate al timone ci sia un nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini.

Il ct del trionfo all’Europeo 2020, già alla guida dell’Italia dal 2018 al 2023, nella prima uscita si è affidato a un mix tra veterani (Di Lorenzo, Barella) e nuovi volti (Coppola, Romano, Cambiaghi) schierati in uno dei suoi marchi di fabbrica, il 4-3-3, ma la squadra è apparsa sin dalle prime battute svogliata, apatica, coi reparti slegati fra di loro e poco incline al pressing offensivo. Un atteggiamento di cui De Bruyne e compagni hanno approfittato, dominando la prima frazione di gioco (2.39 xG creati contro lo 0.32 dell’Italia) e se il passivo non è stato più ampio è solo merito delle parate di Donnarumma.

Nella ripresa, complice il calo dei Diavoli Rossi, gli azzurri hanno fatto meglio, ma senza riuscire a trovare la via del gol. Anzi, il Belgio ha addirittura raddoppiato con Lukebakio sfruttando un contropiede.

Mancini cambia

Neanche le scelte tattiche di Mancini hanno convinto particolarmente. A cominciare dalla decisione di schierare Kean esterno alto a destra, per finire al lancio forse troppo azzardato del giovane Romano, tra i peggiori in campo.

Poche, pochissime le note positive: probabile, dunque, che Mancini decida di effettuare parecchi cambi a Bursa, in Turchia, nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Nations. Una partita da non sbagliare contro quella che attualmente dà l’impressione di essere la concorrente nella lotta per evitare l’ultimo posto e la retrocessione in Lega B. Nella trasferta anatolica rientrerà Bastoni dalla squalifica, con Kayode che insidia Di Lorenzo sull’out destro di difesa. A centrocampo salgono le quotazioni di Fagioli e Doumbia, ma qualche cambiamento ci sarà anche in attacco, dove Zaniolo e Raspadori si contendono il ruolo che a Roma ha ricoperto Cambiaghi.

Stando così le cose, appare complicato strappare un punto davanti al caloroso pubblico turco, pronto a spingere i propri beniamini. Venerdì scorso la selezione guidata da Vincenzo Montella ha tutto sommato tenuto testa alla Francia di Zinedine Zidane, pur arrendendosi 1-0 ai transalpini, in vantaggio a inizio ripresa con il solito Mbappé. La Turchia però non ha fatto assolutamente male in fase di non possesso, limitando i talentuosissimi Bleus nonostante le pesanti assenze di Calhanoglu e Yildiz. Nel finale, poi, gli uomini di Montella sono rimasti anche in 10 per l’espulsione del portiere Cakir, che contro l’Italia verrà sostituito da Bayindir. Terza sconfitta nelle ultime quattro gare ufficiali per i turchi, reduci da un Mondiale assai deludente terminato già dopo la fase a gironi.

Come vedere Turchia-Italia in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Turchia-Italia è in programma lunedì alle 20:45 alla Timsah Arena di Bursa, in Turchia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

La storia recente dell’incrocio arride agli azzurri, dal momento che nel corrente secolo la Turchia non è mai riuscita a sconfiggere l’Italia. L’ultimo precedente disputato in amichevole si è concluso a reti bianche (0-0), interrompendo una serie di tre incontri terminati con l’esito Over 2.5. Tuttavia, il momento di forma della squadra di Montella – pur reduce da tre KO nelle ultime quattro gare ufficiali – appare decisamente più solido e organizzato rispetto all’avvio shock dell’Italia targata Mancini, che contro il Belgio ha dimostrato di essere un cantiere aperto.

La spinta ambientale dello stadio di Bursa e la necessità degli azzurri di ritrovare equilibrio e compattezza difensiva suggeriscono una partita contratta e caratterizzata da un certo nervosismo. Il fattore campo unito al turnover atteso nell’undici di Mancini rende insidiosa la trasferta per l’Italia, ma la qualità dei singoli e il rientro di Bastoni potrebbero limitare i danni in fase di contenimento.

La sensazione è che la Turchia riuscirà ad evitare la sconfitta e la doppia chance interna si può abbinare all’Under 3.5, combo che valorizza il fortino casalingo turco tenendo conto dell’ormai cronica difficoltà offensiva palesata dagli azzurri anche all’esordio.

Le probabili formazioni di Turchia-Italia

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Guler, Akturkoglu; Yilmaz.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Frattesi; Kean, Pio Esposito, Zaniolo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1