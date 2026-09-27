I pronostici di domenica 27 settembre: Nations League e Serie C

I pronostici di domenica 27 settembre, al via la seconda giornata: Olanda e Germania a caccia dei primi tre punti mentre a Oslo va in scena un frizzante Norvegia-Portogallo.

Non si ferma la Nations League. Tornano immediatamente in campo le nazionali che avevano esordito giovedì scorso, tra cui Olanda e Germania, reduci dal pareggio di Amsterdam nella prima giornata della manifestazione continentale. Gli Oranje di Xavi hanno dominato nel secondo tempo ed in pieno recupero, con Gakpo, sono riusciti a riacciuffare i tedeschi, che si erano portati in vantaggio nel primo tempo grazie a Nmecha. Una frazione di gioco per parte, dunque, per due selezioni che dopo un Mondiale deludente hanno avviato due nuovi progetti tecnici affidandosi rispettivamente all’ex allenatore del Barcellona e a Jurgen Klopp (quest’ultimo ha preso il posto di Julian Nagelsmann sulla panchina della Mannschaft).

La Germania non dovrebbe avere problemi ad imporsi sulla Grecia, giovedì corsara a Belgrado con l’attaccante del Como Douvikas, ma ha buone possibilità di portare a casa i primi tre punti anche l’Olanda, desiderosa di confermare i progressi fatti vedere nel secondo tempo della Cruijff Arena.

Per quanto riguarda gli altri match, la Danimarca con ogni probabilità riscatterà la sconfitta patita nella prima giornata in Norvegia, mentre la selezione di Haaland darà sicuramente filo da torcere al Portogallo di CR7 in una gara da almeno una rete per parte.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1.5 in Danimarca-Galles, Nations League, ore 18:00

Vincenti

RAVENNA (in Ravenna-Gubbio, Serie C girone B, ore 14:30)

(in Ravenna-Gubbio, Serie C girone B, ore 14:30) OLANDA (in Serbia-Olanda, Nations League, ore 18:00)

(in Serbia-Olanda, Nations League, ore 18:00) GERMANIA (in Germania-Grecia, Nations League, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

De Graafschap-Den Bosch , Eerste Divisie, ore 14:30

, Eerste Divisie, ore 14:30 Guyana-Isole Cayman , Concacaf Nations League, ore 21:00

, Concacaf Nations League, ore 21:00 Columbus Crew-Inter Miami, MLS, ore 01:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Pumas UNAM-Atletico San Luis , Liga MX, ore 20:00

, Liga MX, ore 20:00 Pescara-Spezia , Serie C girone B, ore 20:30

, Serie C girone B, ore 20:30 Norvegia-Portogallo, Nations League, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.96 GOLDBET ; 8.22 SPORTBET; 7.96 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Israele-Irlanda, Nations League, ore 20:45