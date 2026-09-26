Laver Cup, un tocco d’azzurro e due sfide da copertina: i pronostici

La seconda giornata della Laver Cup mette in palio due preziosissimi punti per ogni vittoria: analisi delle sfide di oggi e pronostici dei tre singolari.

Dopo una prima giornata chiusa con l’Europa avanti 3-1, la Laver Cup mette in palio un bottino ancor più ghiotto: ogni vittoria collezionata nella giornata di sabato 26 settembre varrà due punti e il margine costruito venerdì può quindi ridursi o aumentare rapidamente. Andiamo a scoprire, a questo punto, quali giocatori saranno impegnati in campo oggi.

A lottare per l’Europa ci sarà il nostro Flavio Cobolli, che sfiderà Learner Tien. Il bilancio dei precedenti ci dice che questi due campioni hanno vinto un incontro ciascuno, ma ciò che più ci interessa è che l’italiano abbia vinto l’ultimo incrocio contro di lui, al Roland Garros di quest’anno, mentre Tien si era imposto nel primo confronto disputato nel 2025.

È quindi una sfida nella quale il precedente più recente dà a Cobolli un riferimento favorevole, ma che non racconta una superiorità netta tale da farci dormire su sette cuscini. Tien ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà l’italiano e il formato della Laver Cup aggiunge una componente emotiva particolare, ragion per cui l’ago della bilancia pende dalla sua parte.

Laver Cup: il pronostico dei tre singolari

Alexander Zverev parte da un bilancio nettamente favorevole contro Alex de Minaur: il tedesco conduce 8-3 nei precedenti, anche se l’ultimo confronto, proprio alla Laver Cup dello scorso anno, è stato vinto dall’australiano. Quel risultato impedisce di leggere il confronto soltanto attraverso il bilancio complessivo e fornisce un indizio importante su de Minaur, ma non ci sono dubbi sul fatto che Sascha, in questo momento, abbia dalla sua una maggiore continuità negli scontri diretti e che sia in fiducia dopo aver vinto 2 Slam.

Carlos Alcaraz e Taylor Fritz si ritrovano invece dopo una serie di precedenti che racconta una storia molto chiara, ma con un’eccezione importante. Lo spagnolo conduce 5-1 e ha vinto i primi cinque confronti, mentre Fritz ha interrotto la striscia proprio alla Laver Cup 2025. È quindi difficile ignorare quel precedente, anche perché il contesto della competizione può esaltare un giocatore come Fritz, ma Alcaraz arriva alla sfida con un bilancio complessivo ancora largamente favorevole e con un repertorio che gli permette di cambiare ritmo e direzione agli scambi, per cui la sua vittoria ci appare molto più probabile.

Tien in Cobolli-Tien

Zverev in Zverev-De Minaur

Alcaraz in Alcaraz-Fritz