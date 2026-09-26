Pronostico Norvegia-Portogallo: la sfida Haaland-CR7 può già decidere il primo posto

Norvegia-Portogallo è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Le due favorite per il primo posto nel gruppo 4 di Lega A, Norvegia e Portogallo, all’esordio non hanno deluso le aspettative. Da un lato gli scandinavi, reduci dal miglior Mondiale della loro storia – quarti di finale ed eliminazione con l’Inghilterra – che si sono aggiudicati il derby nordico con la Danimarca al termine di un pirotecnico 3-2. Dall’altro i lusitani, campioni in carica della Nations League, che hanno fatto il proprio dovere nel primo match dell’edizione 26-27 della manifestazione che hanno vinto ben due volte in passato piegando 1-0 uno scorbutico Galles.

Con il solito Haaland formato deluxe (doppietta), la selezione di Stale Solbakken ha respinto i tentativi di rimonta dei danesi, riusciti a riacciuffare una Norvegia partita a razzo (dopo 18 minuti era già in vantaggio di due gol).

Poi c’ha pensato il fromboliere del Man City, ancora più letale quando indossa la maglia della nazionale (bottino fantascientifico di 64 reti in 56 presenze), a rimettere le cose in chiaro, realizzando la rete del definitivo 3-2 a un quarto d’ora dalla fine. Piuttosto concitati gli ultimi minuti di gioco, coi norvegesi che hanno chiuso in 10 per via dell’espulsione di Møller Wolfe: sarà squalificato nella sfida di Oslo.

Buona invece la prima di Jorge Jesus al timone della Seleçoes. Il suo Portogallo, però, avrebbe potuto portarla a casa con uno scarto più ampio, dal momento che ha fatto registrare 23 tiri total, di cui 5 in porta, e 1.93 xG attesi. La rete decisiva porta la firma di Joao Felix, ma anche il 41enne Cristiano Ronaldo si è dato parecchio da fare e soltanto il fuorigioco gli ha negato la gioia del gol. CR7 dovrebbe scendere in campo dal 1′ anche in Norvegia e l’unico cambiamento molto probabilmente riguarderà la linea mediana, dove si avvicenderanno Joao Neves e Ruben Neves. Dall’altro lato, il principale ballottaggio riguarda l’attacco: Schjelderup insidia Nusa nel ruolo di esterno alto a sinistra. Verso la conferma invece l’altra ala Bobb, in gol contro la Danimarca.

Come vedere Norvegia-Portogallo in diretta tv e streaming

La sfida Norvegia-Portogallo è in programma domenica alle 20:45 all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

I precedenti pendono nettamente dalla parte del Portogallo, vittoriosi in 8 delle 11 sfide giocate tra queste due selezioni (con l’unico successo norvegese risalente al lontano settembre 2010). La Norvegia, però, negli ultimi tempi ha fatto passi da gigante e può contare sulla pazzesca vena realizzativa di Haaland. L’equilibrio mostrato anche dai bookmaker suggerisce dunque una gara aperta, dove la spinta dell’Ullevaal e la fame dei padroni di casa si scontreranno con il cinismo e la superiore esperienza internazionale del Portogallo di Jesus. L’opzione Gol rappresenta l’esito più lineare da perseguire alla luce della forza d’impatto dei due reparti avanzati.

Le probabili formazioni di Norvegia-Portogallo

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes; Odegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Schjelderup.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2