Pronostico Danimarca-Galles: il segno tabù non esce neanche stavolta

Danimarca-Galles è una partita della seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Si trovano già in una situazione complicata, Danimarca e Galles, battute rispettivamente da Norvegia e Portogallo nella prima uscita di questa Nations League e dunque già a rischio retrocessione in Lega B. Per entrambe diventa perciò fondamentale vincere (o comunque non perdere, nel caso dei britannici) lo scontro diretto di Copenaghen: con le nuove regole bisogna assolutamente evitare l’ultimo posto nel girone, scongiurando il pericolo di chiudere tra le due peggiori quarte, retrocedere senza neppure passare dai playoff e finire in seconda fascia nel sorteggio dei prossimi Europei.

I danesi a Oslo hanno reagito bene dopo essere passati in svantaggio di due gol al 18′ e a metà ripresa il napoletano Hojlund ha completato la rimonta, segnando la rete del momentaneo 2-2.

Gli uomini di Brian Riemer, tuttavia, non avevano fatto i conti con l’incredibile media relizzativa in nazionale di Haaland (doppietta per il fromboliere del Manchester City), che nell’ultimo quarto d’ora sfruttando un assist di Odegaard ha permesso alla Norvegia di rimettere il muso davanti e di portarsi a casa un match che non ha deluso in quanto a spettacolo. Il Galles, come la Danimarca, non ha granché da rimproverarsi: in Portogallo, contro CR7 e compagni, i Dragoni sono riusciti a limitare i danni, perdendo con un solo gol di scarto (1-0, Joao Felix). A giudicare dai numeri, però, il passivo sarebbe potuto essere molto più ampio (23 tiri totali dei lusitani, che hanno prodotto 1.93 xG). La truppa di Craig Bellamy in ogni caso ha retto e psicologicamente è un aspetto da non sottovalutare in vista della visita in Scandinavia.

Come vedere Danimarca-Galles in diretta tv e streaming

Danimarca-Galles è in programma domenica alle 18:00 allo stadio Parken di Copenaghen, in Danimarca. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria della Danimarca è quotata a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet. La combo “1X+Multigol 2-4” è quotata invece a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet.

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Il pronostico

Danimarca vittoriosa in 7 degli 11 precedenti e reduce da tre successi consecutivi sui gallesi (compreso il netto 4-0 agli Europei del 2020). Una statistica singolare accompagna però questo incrocio: non si è mai verificato un pareggio nelle 11 sfide disputate finora.

Il fattore campo del Parken e la maggiore qualità offensiva mostrata dalla Danimarca nella gara d’esordio mettono i padroni di casa in una posizione di netto vantaggio. Il Galles cercherà di chiudersi e ripartire per proteggere la propria porta, ma le pesanti assenze in rosa potrebbero farsi sentire alla distanza contro il palleggio e la fisicità degli uomini di Riemer.

Il segno 1 rappresenta la scelta primaria per valorizzare la superiorità tecnica e la necessità di riscatto dei locali. In alternativa, considerata la tendenza dei gallesi a contenere i danni e la pressione della classifica, la combo 1X+Multigol 2-4 è un’altra soluzione per chi vuole rischiare di meno.

Le probabili formazioni di Danimarca-Galles

DANIMARCA (4-2-3-1): Jorgensen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Hjulmand, Hojbjerg; Dorgu, Froholdt, Damsgaard; Hojlund.

GALLES (4-4-2): Ward; Williams, Cabango, Davies, Dasilva; Brooks, Ampadu, Sheehan, Johnson; J. James, D. James.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1