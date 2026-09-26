Pronostico USA-Perù: una squadra da ricostruire e un’occasione per ripartire

USA-Perù è una partita amichevole e si gioca sabato 26 settembre alle 22:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Mondiale giocato in casa si è chiuso agli ottavi, ma per gli USA è già tempo di guardare avanti. La sfida con il Perù inaugura infatti una nuova fase del percorso della nazionale, con Mauricio Pochettino confermato alla guida e una rosa profondamente rinnovata rispetto a quella vista durante l’estate. Il programma di questa finestra internazionale prevede quattro amichevoli, con l’obiettivo di cominciare a costruire il gruppo che accompagnerà il prossimo ciclo.
Gli USA arrivano comunque da un Mondiale positivo a livello di percorso: dopo aver superato la fase a gironi grazie alle vittorie contro Paraguay e Australia, la Nazionale ha eliminato la Bosnia prima di fermarsi contro il Belgio. Il risultato finale ha interrotto il cammino nella competizione, ma il gruppo ha raggiunto ancora una volta gli ottavi di finale.
Il Perù, invece, ha mancato la qualificazione al Mondiale e sta attraversando una fase di ricostruzione: nel 2026 la Blanquirroja ha disputato soltanto amichevoli, con il successo contro Haiti seguito dalla sconfitta contro la Spagna. Anche il confronto con Senegal e Honduras, giocato a marzo, aveva prodotto una sconfitta e un pareggio. Ad Orlando la selezione sudamericana dovrà quindi misurarsi con una squadra che, pur sperimentando molto, parte da una base più competitiva.
Come vedere USA-Perù in diretta tv e streaming
La sfida tra USA e Perù è in programma sabato alle 22:30. Non è prevista copertura televisiva o diretta tv in streaming in Italia.
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Il pronostico
Gli USA possono contare sul fattore campo e su una rosa che conserva comunque diversi elementi di esperienza internazionale, mentre il Perù sta cercando di ricostruirsi dopo la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo e presenta un gruppo meno competitivo nel confronto complessivo.
La partita può essere utile soprattutto per valutare i nuovi equilibri degli USA, ma il divario tecnico e il fattore campo spostano il pronostico verso la formazione di Pochettino. Gli Stati Uniti hanno le caratteristiche per controllare la gara e iniziare il nuovo ciclo con una vittoria.
Le probabili formazioni di USA-Perù
STATI UNITI (4-2-3-1):
PERÙ (4-2-3-1):
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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