Home » CALCIO » NAZIONALI » Pronostico USA-Perù: una squadra da ricostruire e un’occasione per ripartire

Pronostico USA-Perù: una squadra da ricostruire e un’occasione per ripartire

di

USA-Perù è una partita amichevole e si gioca sabato 26 settembre alle 22:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Mondiale giocato in casa si è chiuso agli ottavi, ma per gli USA è già tempo di guardare avanti. La sfida con il Perù inaugura infatti una nuova fase del percorso della nazionale, con Mauricio Pochettino confermato alla guida e una rosa profondamente rinnovata rispetto a quella vista durante l’estate. Il programma di questa finestra internazionale prevede quattro amichevoli, con l’obiettivo di cominciare a costruire il gruppo che accompagnerà il prossimo ciclo.

usa
Pronostico USA-Perù: una squadra da ricostruire e un’occasione per ripartire (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Gli USA arrivano comunque da un Mondiale positivo a livello di percorso: dopo aver superato la fase a gironi grazie alle vittorie contro Paraguay e Australia, la Nazionale ha eliminato la Bosnia prima di fermarsi contro il Belgio. Il risultato finale ha interrotto il cammino nella competizione, ma il gruppo ha raggiunto ancora una volta gli ottavi di finale.

Il Perù, invece, ha mancato la qualificazione al Mondiale e sta attraversando una fase di ricostruzione: nel 2026 la Blanquirroja ha disputato soltanto amichevoli, con il successo contro Haiti seguito dalla sconfitta contro la Spagna. Anche il confronto con Senegal e Honduras, giocato a marzo, aveva prodotto una sconfitta e un pareggio. Ad Orlando la selezione sudamericana dovrà quindi misurarsi con una squadra che, pur sperimentando molto, parte da una base più competitiva.

Come vedere USA-Perù in diretta tv e streaming

Menezes
Come vedere USA-Perù in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida tra USA e Perù è in programma sabato alle 22:30. Non è prevista copertura televisiva o diretta tv in streaming in Italia.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo aaa è quotata a aaaa su GoldbetLottomatica e a aaaa su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Gli USA possono contare sul fattore campo e su una rosa che conserva comunque diversi elementi di esperienza internazionale, mentre il Perù sta cercando di ricostruirsi dopo la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo e presenta un gruppo meno competitivo nel confronto complessivo.

La partita può essere utile soprattutto per valutare i nuovi equilibri degli USA, ma il divario tecnico e il fattore campo spostano il pronostico verso la formazione di Pochettino. Gli Stati Uniti hanno le caratteristiche per controllare la gara e iniziare il nuovo ciclo con una vittoria.

Le probabili formazioni di USA-Perù

STATI UNITI (4-2-3-1):

PERÙ (4-2-3-1):

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Milan-Lecce

Pronostico Milan-Lecce: Amorim è già al bivio

Woltemade

Pronostico Juventus-Atalanta: Spalletti deve sfatare la “maledizione” Dea

Pronostico Parma-Genoa

Pronostico Parma-Genoa: la partita della paura