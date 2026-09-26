C’è un conto ancora aperto ai quarti di Chengdu: i pronostici dei match

I primi quarti di finale del Chengdu Open propongono Brooksby-Basilashvili e Mannarino-Shapovalov: precedenti, analisi e pronostici.

A Chengdu i quarti di finale riportano in superficie due confronti già visti sul circuito, ma con una storia molto diversa alle spalle che non sappiamo bene, ancora, come si incastrerà nel nuovo contesto. Da una parte ci sono svariati precedenti, alcuni dei quali ormai lontani nel tempo, dall’altra una sfida che ha avuto il suo ultimo capitolo appena poche settimane fa.

Jenson Brooksby e Nikoloz Basilashvili si sono affrontati tre volte e il bilancio premia il georgiano per 2-1: Basilashvili ha vinto il primo confronto allo US Open nel 2019 e si è ripetuto due anni dopo a Toronto, mentre Brooksby si è “vendicato” a Miami nel 2022. Tutte e tre le partite si sono giocate sul cemento, ma da quell’ultimo incrocio è passato parecchio tempo.

Il precedente non racconta quindi da solo la sfida di Chengdu: Brooksby ha caratteristiche che possono togliere riferimenti a Basilashvili, soprattutto quando riesce a variare ritmo e traiettorie, e il successo ottenuto nell’ultimo confronto può rappresentare un punto di riferimento importante sulla base del quale dargli fiducia.

Chengdu, i pronostici dei primi due quarti

Adrian Mannarino e Denis Shapovalov si ritroveranno faccia a faccia, nella giornata di domenica, per la quinta volta in carriera. Il bilancio complessivo è di 3-1 per il canadese: dopo la vittoria di Mannarino a Basilea nel 2017, Shapovalov ha vinto a Montreal nello stesso anno, a Washington nel 2024 e poi ancora a Cincinnati nell’agosto 2026. L’ultimo confronto è particolarmente significativo perché è arrivato appena prima della trasferta asiatica e ha visto Shapovalov imporsi in due set.

Mannarino, però, resta un avversario scomodo proprio per il tipo di tennis che propone, capace com’è di togliere velocità agli scambi e di portare l’avversario fuori dalla sua zona di comfort, a differenza di Shapovalov che ha invece bisogno di trovare continuità con il servizio e con le accelerazioni per prendere il controllo degli scambi. Il precedente di Cincinnati dà un riferimento favorevole al canadese, ma non basta per considerare chiusa la sfida: Shapovalov parte comunque con un vantaggio e resta la nostra scelta. Ci aspettiamo in ogni caso un quarto nel quale il margine sarà più sottile di quanto non dicano i precedenti.

Brooksby in Brooksby-Basilashvili

Shapovalov in Mannarino-Shapovalov