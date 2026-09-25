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Pronostici Serie C 26 settembre: in questi match il segno 1 è una certezza

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Serie C, mentre i campionati più importanti sono fermi per le nazionali nella terza serie italiana si continua a giocare. Le nostre scelte sulle gare del sabato. 

Tutto fermo, o quasi. Non è così. I campionati maggiori è vero torneranno tra diverso tempo, ma in Italia si gioca soprattutto in Serie C. Quando i grandi si fermano, alla ribalta torna in maniera prepotente la terza serie che non ha nessuna intenzione di stare a guardare.

Serie C: i pronostici di sabato 26 settembre
Serie C: i pronostici di sabato 26 settembre (Profilo Instagram Bari) – Ilveggente.it

Dopo le prime giornate qualche indicazione è arrivata, lo abbiamo visto. Anche se pare tutto molto livellato, sia davanti che dietro. Ci sono ovviamente delle formazioni costruite per vincere il campionato, e altre per salvarsi. Comunque, in questo articolo, andiamo a vedere insieme quali possono essere i risultati delle partite in programma oggi, sabato 26 settembre.

Serie C, le nostre scelte

Nel girone A, primo in classifica a punteggio pieno, c’è il Cittadella. Sono 18 i punti dopo sei partite per i padroni di casa che ospitano il Lecco. Questa squadra dovrebbe riuscire a continuare la corsa verso la promozione. E anche la quota è sicuramente assai importante e quindi da tenere in considerazione. Nello stesso girone, sul campo della Pergolettese, un risultato positivo dovrebbe riuscire a prenderlo anche il Trento. In questo caso, però, ci andiamo a cautelare con una doppia esterna.

Contro la Pianese che ha fatto solamente tre punti nelle prime sei uscite, il Livorno – a quota 11 al momento – cerca una vittoria importante in casa. I toscani tra le mura amiche in questa annata hanno sempre vinto, spinti da un pubblico che ha voglia di grande calcio. Dovrebbe arrivare un’altra affermazione. Sambenedettese e Campobasso invece, visti anche i numeri che hanno accompagnato queste due formazioni fino ad oggi, dovrebbero finire con almeno un gol per squadra.

Bari vincente nel girone C contro un Cosenza che ancora non ha trovato la sua dimensione. I galletti pugliesi vengono da 5 risultati utili di fila – quattro vittorie – e non vogliono perdere lo slancio. Crotone-Salernitana, invece, è una sfida da GOL.

Andando a ricapitolare, infine, e sotto vi diciamo ripetiamo la schedina, la quota totale su GoldBet ha un valore di 13,30 volte la posta.

Cittadella vincente in Cittadella-Lecco
Trento vincente o pareggio in Pergolettese-Trento
Livorno vincente in Livorno-Pianese
GOL in Sambenedettese-Campobasso
Bari vincente in Bari-Cosenza
GOL in Crotone-Salernitana

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