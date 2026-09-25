Home » CALCIO » NAZIONALI » Pronostico Slovacchia-Moldavia: ne fanno sempre almeno due

Pronostico Slovacchia-Moldavia: ne fanno sempre almeno due

di

Slovacchia-Moldavia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Parte decisamente favorita la Slovacchia in questa partita di esordio in Nations League. Già il fatto che la squadra numero 45 del ranking Fifa affronti quella che occupa la posizione numero 159 è un grande segnale. Basterebbe, e avanzerebbe, per rendere l’idea del grande dislivello tecnico esistente. Ma c’è anche dell’altro.

Suslov
Pronostico Slovacchia-Moldavia: ne fanno sempre almeno due (Instagram) – Ilveggente.it

Un dato assai importante che riguarda i padroni di casa quando appunto giocano tra le mura amiche. La Slovacchia infatti, in ben sei occasioni delle ultime sette gare disputate davanti al proprio pubblico, hanno sempre almeno fatto due gol. Se non è una sentenza poco ci manca, anzi siamo convinti si tratti proprio di una sentenza. Altro dato? Nelle ultime cinque partite di Nations League i padroni di casa, in questo caso relativo al secondo tempo, non hanno subito nemmeno un gol. Non ci pare la Moldavia possa riuscire a cambiare questo dato, anzi. Crediamo che la Slovacchia possa riuscire, senza rischiare quasi nulla, a prendersi questi primi tre punti e iniziare così nel migliore dei modi questa nuova avventura internazionale.

Come vedere Slovacchia-Moldavia in diretta tv e streaming

La sfida Slovacchia-Moldavia è in programma sabato alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Slovacchia è quotata 1.19 su Goldbet e Lottomatica e a 1.19 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.53 su GoldBet e Lottomatica e 1.55 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Slovacchia vincente, in una gara con una sola squadra a segno. I primi tre punti di questa Nations League per Skriniar e compagni sono assolutamente assicurati.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Moldavia

SLOVACCHIA (4-3-2-1): Dubravka; Pavek, Skriniar, Hancko, Obert; Duda, Lobotka, Rigo; Suslov, Strelec, Haraslin.
MOLDAVIA (3-4-1-2): Celeadnic; Gherasimencov, Baboglo, Cucos; Revenco, Rata, David, Bodisteanu, Reabciuk; Mandricenco, Popescu.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Milan-Lecce

Pronostico Milan-Lecce: Amorim è già al bivio

Woltemade

Pronostico Juventus-Atalanta: Spalletti deve sfatare la “maledizione” Dea

Pronostico Parma-Genoa

Pronostico Parma-Genoa: la partita della paura