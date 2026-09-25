Pronostico Slovacchia-Moldavia: ne fanno sempre almeno due

Slovacchia-Moldavia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Parte decisamente favorita la Slovacchia in questa partita di esordio in Nations League. Già il fatto che la squadra numero 45 del ranking Fifa affronti quella che occupa la posizione numero 159 è un grande segnale. Basterebbe, e avanzerebbe, per rendere l’idea del grande dislivello tecnico esistente. Ma c’è anche dell’altro.
Un dato assai importante che riguarda i padroni di casa quando appunto giocano tra le mura amiche. La Slovacchia infatti, in ben sei occasioni delle ultime sette gare disputate davanti al proprio pubblico, hanno sempre almeno fatto due gol. Se non è una sentenza poco ci manca, anzi siamo convinti si tratti proprio di una sentenza. Altro dato? Nelle ultime cinque partite di Nations League i padroni di casa, in questo caso relativo al secondo tempo, non hanno subito nemmeno un gol. Non ci pare la Moldavia possa riuscire a cambiare questo dato, anzi. Crediamo che la Slovacchia possa riuscire, senza rischiare quasi nulla, a prendersi questi primi tre punti e iniziare così nel migliore dei modi questa nuova avventura internazionale.
Come vedere Slovacchia-Moldavia in diretta tv e streaming
La sfida Slovacchia-Moldavia è in programma sabato alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria della Slovacchia è quotata 1.19 su Goldbet e Lottomatica e a 1.19 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.53 su GoldBet e Lottomatica e 1.55 su Sportbet.
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Il pronostico
Slovacchia vincente, in una gara con una sola squadra a segno. I primi tre punti di questa Nations League per Skriniar e compagni sono assolutamente assicurati.
Le probabili formazioni di Slovacchia-Moldavia
SLOVACCHIA (4-3-2-1): Dubravka; Pavek, Skriniar, Hancko, Obert; Duda, Lobotka, Rigo; Suslov, Strelec, Haraslin.
MOLDAVIA (3-4-1-2): Celeadnic; Gherasimencov, Baboglo, Cucos; Revenco, Rata, David, Bodisteanu, Reabciuk; Mandricenco, Popescu.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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