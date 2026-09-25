Pronostici MLS 27 settembre: una notte scoppiettante

MLS, nonostante lo stop per le nazionali negli States il massimo campionato continua senza soste con la corsa ai playoff. Lo spettacolo non dovrebbe mancare.
La pausa per le nazionali ferma i principali campionati ma non la MLS, che vive il suo momento di massima pressione psicologica con la corsa ai playoff ormai agli sgoccioli. Il menù della notte (italiana) ci regala sfide ad alto tasso di spettacolarità, scontri diretti per le prime posizioni nelle rispettive Conference e difese aperte come i grandi classici del calcio statunitense.
Partiamo dallo Sports Illustrated Stadium con New York Red Bulls-St. Louis City, dove i Tori Rossi cercano riscatto e continuità dopo le due risicate vittorie per 1-0 su Columbus Crew e nel derby con il City. Tuttavia, il rendimento casalingo dei Metros rimane deficitario (un solo successo nelle ultime cinque gare interne) e l’infermeria vede ancora fermi Marcucci e Marshall-Rutty, con il solo Choupo-Moting che scalpita per un posto dal 1′. Di contro, St. Louis viaggia a ritmi elevati verso il secondo posto a Ovest. Forte del 3-1 su Toronto, di 6 vittorie nelle ultime 10 uscite e di un ruolino esterno impeccabile (tre successi e due pareggi nelle ultime 5 trasferte), la squadra ospite sembra avere le carte in regola per imporre il proprio gioco. Tutta una serie di argomenti che rendono la combo X2+Multigol 2-5 la scelta più logica.
Il Subaru Park sarà invece teatro dei probabili fuochi d’artificio tra Philadelphia Union e Orlando City. Phila è sulle ali dell’entusiasmo grazie a una striscia di 5 vittorie (sigillata dal fantastico 4-3 a Kansas City) e, trascinata dal capocannoniere Iloski, non dovrebbe avere problemi a scardinare la porta avversaria.
Dal canto suo, Orlando deve riscattare il KO per 4-2 contro New England. I Lions vantano un attacco devastante fuori casa (2.25 gol segnati di media nelle ultime uscite esterne), ma anche una difesa colabrodo che incassa 2.75 gol a partita in trasferta. In ogni caso, l’incrocio tra due attacchi così caldi rende spontaneo puntare sulla combo Gol+Over 2.5.
Le previsioni sulle altre partite
Gli Houston Dynamo, reduci dal 2-2 contro Cincinnati al termine di una gara sofferta (in cui hanno concesso ben 3.72 xG e 26 tiri), puntano sull’imbattibilità casalinga da quattro gare e su una difesa interna d’acciaio (appena 0.75 gol subiti di media) per fare bottino pieno con lo Sporting Kansas City, pur dovendo fare a meno dell’infortunato Maurer e con Saracchi in forte dubbio.
La missione sembra assolutamente alla portata contro uno Sporting sempre più fanalino di coda. I Wizards vengono dal KO per 4-3 a Philadelphia ed hanno perso quattro trasferte su quattro subendo 3 gol a partita, non tenendo la porta inviolata da 10 gare e contando assenze pesanti come Blorian, Capemba, Davis e James. Non ci stupiremmo, dunque, se Houston avesse la meglio in una gara potenzialmente movimentata.
Spettacolo e ribaltamenti garantiti anche al Dignity Health Sports Park per Los Angeles Galaxy-Colorado Rapids. La truppa di Greg Vanney arriva dal rocambolesco 3-2 su Minnesota deciso dalle zampate dalla panchina di Klauss e dall’ex Dortmund Reus, ma deve fare i conti con i dubbi fisici legati a Sergi Roberto, Puig e Paintsil. Colorado risponde con tre risultati utili e un Whittaker infuocato (doppietta nel 3-3 con Seattle), ma soffre i viaggi fuori casa (0 vittorie e appena 0.33 gol segnati di media nelle ultime trasferte). La tendenza complessiva alle gare aperte suggerisce la giocata Gol+Over 2.5.
Chiudiamo il quadro con la capolista della Western Conference, Vancouver, che ospita il DC United. I Whitecaps hanno reagito da grande squadra travolgendo 3-0 il Real Salt Lake e vantano numeri offensivi spaventosi, testimoniati da due gol segnati di media nelle ultime dieci partite e un indice di pericolosità da 2.03 xG a gara. Tutto ciò nonostante le assenze di Halbouni, Poku e Veselinovic. Il DC United, al contrario, non vince da tre trasferte, incassa 1.67 gol a partita fuori casa e soffre enormemente in fase difensiva (2.00 xG subiti esterni), motivo per cui, senza l’infortunato Segal, non riuscirà certamente a contenere la pressione dei locali. La scelta è il Multigol Casa 2-4.
La nostra multipla
NEW YORK RED BULLS-ST. LOUIS CITY X2+Multigol 2-5
PHILADELPHIA UNION-ORLANDO CITY Gol+Over 2.5
HOUSTON DYNAMO-SPORTING KANSAS CITY 1+Over 1.5
LOS ANGELES GALAXY-COLORADO RAPIDS Gol+Over 2.5
VANCOUVER WHITECAPS-DC UNITED Multigol Casa 2-4
Comparazione quote
La combo “Gol+Over 2.5” in Philadelphia Union-Orlando City è quotata a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet. Il segno “Multigol Casa 2-4” in Vancouver Whitecaps-DC United è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.46 su Sportbet.
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