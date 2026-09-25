Seoul, il passato conta poco: tre quarti e tante incognite

Pronostici Wta Seoul, quarti di finale: analisi delle tre sfide in programma e delle giocatrici che si contenderanno il pass per le semifinali.

Il Korea Open di Seoul è arrivato ai quarti di finale e, a guardare il tabellone, da qui in avanti potrebbe succedere di tutto. Tra le giocatrici che scenderanno in campo per conquistare un posto un semifinale c’è, per cominciare, Anna Bondar, che ha dovuto faticare parecchio per arrivare a questo appuntamento.

Dopo aver superato Renata Zarazua al primo turno, la giocatrice ungherese ha avuto bisogno di oltre tre ore per eliminare Alina Charaeva, salvando anche un match point nel corso di una partita molto combattuta. La sua prossima avversaria, Elena-Gabriela Ruse, ha invece raggiunto i quarti superando Eva Lys senza particolari difficoltà al primo turno e poi la wild card Yeonwoo Ku in tre set. Di fatto, quindi, la giocatrice rumena ha avuto un percorso meno dispendioso rispetto alla sua rivale e può sfruttare questo aspetto per passare al penultimo atto del torneo.

In gara c’è anche Lanlana Tararudee, che ha già dovuto affrontare due partite impegnative. Dopo il successo in tre set su Moyuka Uchijima, la thailandese ha superato anche Sohyun Park, chiudendo in due set. Dovrà ora vedersela contro Maya Joint, che ha invece avuto un esordio molto più complicato contro Xinxin Yao, riuscendo a rimontare dopo aver perso il primo set e aver salvato tre match point, prima di superare Dayeon Back in due set.

Seoul, i pronostici dei quarti

C’è un precedente tra le due, ma è da prendere con le pinze perché non troppo recente e giocato in una categoria inferiore: Tararudee battè Joint in un torneo ITF nel 2024, ma è, per l’appunto, l’unica indicazione di cui disponiamo. Al di là di questo precedente, la thailandese ha mostrato maggiore continuità nel percorso a Seoul e la nostra scelta ricade, per questo motivo, sulla Tararudee.

Taylah Preston, infine, arriva ai quarti dopo aver firmato la sorpresa più importante del torneo, eliminando la testa di serie numero uno Jelena Ostapenko in due set. Alina Korneeva ha invece dovuto giocare tre set per superare Darya Astakhova, dopo aver battuto Mananchaya Sawangkaew all’esordio. Il confronto diretto è una novità assoluta: Preston e Korneeva non si sono mai affrontate. La vittoria contro Ostapenko dà alla australiana un’enorme iniezione di fiducia, ma Korneeva ha già dimostrato di saper gestire una partita complicata e ha più esperienza in questo tipo di appuntamenti, motivo per il quale ci sentiamo di dare fiducia a lei.

Ruse in Bondar-Ruse

Tararudee in Tararudee-Joint

Korneeva in Preston-Korneeva