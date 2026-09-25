Hangzhou, quattro ottavi tra rivincite e nuove sfide: i pronostici

Gli ottavi di finale dell’Atp di Hangzhou si giocheranno nella giornata di sabato 26 settembre: analisi dei match, precedenti e pronostici.

Gli ottavi di Hangzhou offrono incroci molto diversi per storia e momento dei protagonisti. C’è chi ha già rotto il ghiaccio, chi deve ancora esordire e chi arriva a questo appuntamento con un percorso che può cambiare il significato della partita.

Bu Yunchaokete, per esempio, arriva all’appuntamento dopo aver superato Michael Zheng in due set e dopo essersi preso la rivincita anche la rivincita dopo la sconfitta subita contro l’americano allo US Open. Di fronte a lui ci sarà Kamil Majchrzak, che ha iniziato il torneo battendo Mattia Bellucci senza perdere un set. Il cinese potrà contare sul sostegno del pubblico, ma il polacco ha maggiore esperienza e arriva da un esordio convincente, per cui la nostra scelta è Majchrzak.

Quentin Halys è entrato direttamente agli ottavi grazie a un bye, mentre Roman Safiullin ha già affrontato il primo turno, superando Sun Fajing in due set. Il russo ha quindi già preso confidenza con le condizioni di gioco e arriva alla sfida con un match nelle gambe. Halys, d’altra parte, può avere dalla sua una maggiore freschezza fisica, ma Safiullin ha già avuto modo di rompere il ghiaccio e parte con qualche certezza in più, motivo per il quale reputiamo più verosimile la vittoria del russo.

Hangzhou, i pronostici degli ottavi

Daniil Medvedev fa il suo esordio nel torneo contro Valentin Royer, che ha iniziato Hangzhou battendo Adam Walton in due set. Il francese conosce bene queste condizioni: proprio a Hangzhou, un anno fa, raggiunse la sua prima finale Atp prima di arrendersi ad Alexander Bublik. Ora si trova subito davanti il primo favorito del tabellone, reduce da un bye. L’esperienza e la qualità complessiva spostano il pronostico dalla parte di Medvedev.

Coleman Wong ha iniziato il torneo con una vittoria netta su Zhizhen Zhang, mentre Adolfo Daniel Vallejo ha dovuto lottare fino al terzo set per eliminare la wild card Jie Cui. Il paraguayano è la quinta testa di serie, ma Wong ha già mostrato un ottimo impatto sul cemento di Hangzhou. Sarà inoltre il primo confronto diretto tra i due: la nostra scelta va sul giocatore di Hong Kong, Wong.

Majchrzak in Bu-Majchrzak

Safiullin in Halys-Safiullin

Medvedev in Medvedev-Royer

Wong in Wong-Vallejo