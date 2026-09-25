Pronostici League Two 26 settembre: c’è una difesa che diventa colabrodo fuori casa

League Two, nella quarta serie inglese va in scena l’ottava giornata. Ecco le cinque partite che abbiamo selezionato per la nostra multipla.

I campionati minori inglesi non conoscono sosta. Mentre le big della Premier League e della Championship rifiatano oppure perdono i propri pezzi pregiati partiti per gli impegni delle selezioni nazionali, in League Two si continua a correre a ritmi serrati.

Questo sabato va in scena un’intensa ottava giornata ricca di incroci delicati tra squadre disperate a caccia di riscatto e compagini intenzionate a confermare il proprio momento d’oro.

Si parte dal Memorial Stadium con Bristol Rovers-Exeter, dove i padroni di casa cercano di sfruttare appieno il fattore campo per riscattare le due battute d’arresto consecutive incassate in trasferta contro Grimsby e Gillingham. I Pirates si trasformano tra le mura amiche, come testimoniano i tre successi interni di fila in campionato e una media di due reti a partita nelle ultime cinque uscite casalinghe, pur dovendo fare a meno dello squalificato Leigh. Di contro, l’Exeter attraversa un momento buio fatto di cinque gare senza vittorie e un rendimento esterno disastroso (zero successi nelle ultime cinque trasferte e appena 0.60 gol segnati a partita), motivo per cui l’inserimento dell’esperto Edwards dal 1′ potrebbe non bastare ad arginare i locali, spingendoci verso l’1X+Under 3.5.

In Rotherham-Crewe Alexandra, i Millers vogliono dare continuità al sofferto 1-0 sul Northampton che ha interrotto un digiuno di tre gare, ma devono fare i conti con numeri interni allarmanti (una vittoria nelle ultime 4 e oltre 2 gol subiti a partita in casa) oltre a un’infermeria affollata per via delle assenze di Jellis, Duncan, Kaleta, Douglas e Agbaire.

Ne può approfittare il Crewe, ancora imbattuto in questo avvio di stagione, forte dell’1-1 strappato allo Shrewsbury (0.95 xG) e di una media costante di 1.50 gol fatti nelle ultime dieci uscite. Con le difese così sollecitate, il Gol appare quasi naturale.

Le previsioni sulle altre partite

Per quanto riguarda invece York City FC-Gillingham, il Community Stadium spingerà i padroni di casa a caccia del riscatto dopo tre KO consecutivi tra tutte le competizioni.

La truppa neopromossa fa leva sull’eccellente rullino casalingo (tre vittorie nelle ultime quattro) e sul rientro dal 1′ di Malcolm in prestito dallo Stevenage. Il Gillingham arriva però da tre successi di fila, vola sulle ali dell’entusiasmo con Brophy e il caldissimo Kendall (doppietta da subentrato nel 3-0 al Bristol) e incassa appena 0.67 gol a partita fuori casa. La voglia di rivalsa dei padroni di casa e il loro rendimento interno suggeriscono tuttavia una prestazione d’orgoglio con la combo 1+Multigol 1-5.

Al Rodney Parade va in scena Newport County-Grimsby Town. I padroni di casa hanno un disperato bisogno di interrompere una striscia di sei partite senza vittorie in League Two. E, sebbene il successo contro lo Swindon in EFL Trophy abbia restituito un minimo di morale, la media di 1.75 gol subiti a partita nelle ultime quattro gare casalinghe resta un deficit difficilmente colmabile. Specie di fronte a un Grimsby in salute, considerando anche le precarie condizioni fisiche di Pugh.

I Mariners, dal canto loro, soniali dell’entusiasmo grazie a due vittorie consecutive per 2-0 contro Bristol Rovers e Crawley Town e, pur dovendo rinunciare all’esperto centrocampista Shelton e dovendo sbloccare un ruolino esterno cauto che recitava quattro pareggi di fila prima dell’ultimo stop, vantano una struttura di squadra nettamente più solida in questo momento della stagione. La combinazione X2+Over 1.5 appare quindi la strada più lineare da percorrere.

A chiudere il programma ci pensa il posticipo tra Oldham Athletic e Salford City, che si affrontano a viso aperto al Boundary Park. L’Oldham è chiamato a reagire immediatamente dopo un momento di flessione caratterizzato da tre sconfitte consecutive in campionato, ma la squadra guidata da Micky Mellon si trasforma letteralmente quando gioca davanti al proprio pubblico. I Latics hanno infatti vinto l’80% delle ultime cinque partite casalinghe, mantenendo la porta inviolata ben quattro volte e viaggiano a una media di due reti segnate a partita tra le mura amiche, potendo contare sul rientro dal 1′ di un elemento come Kavanagh, già autore di tre gol e tre assist in stagione.

Sul fronte opposto, il Salford ha mostrato segnali di netta ripresa conquistando tre vittorie nelle ultime quattro uscite (compreso l’1-0 di misura allo Swindon), ma continua a manifestare pesanti limiti difensivi lontano da casa, dove non vince da tre gare e subisce la bellezza di oltre 2 gol a match. Alla luce di questi numeri, la scelta migliore sembra ricadere sulla combo Multigol 1-3 Casa+Multigol 0-2 Ospite.

La nostra multipla

BRISTOL ROVERS-EXETER 1X+Under 3.5

ROTHERHAM-CREWE ALEXANDRA Gol

YORK CITY FC-GILLINGHAM 1+Multigol 1-5

NEWPORT COUNTY-GRIMSBY TOWN X2+Over 1.5

OLDHAM ATHLETIC-SALFORD CITY Multigol 1-3 Casa+Multigol 0-2 Ospite

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Rotherham-Crewe Alexandra è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. La combo “X2+Over 1.5” in Newport County-Grimsby Town è quotata invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.51 su Sportbet.

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