Pronostico Islanda-Estonia: una gioia dopo tanto tempo

Islanda-Estonia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite giocate in casa dall’Islanda. Un dato da ribaltare, senza dubbio, contro un Estonia che qualcosa ha mostrato negli ultimi mesi. Ma non pensiamo possa mettere in difficoltà, comunque, una nazionale che almeno qualche elemento importante in rosa ce lo ha.

L’Islanda vuole iniziare bene questa avventura in Nations League soprattutto perché nell’ultima edizione non è riuscita ad evitare la retrocessione. Non è stato un bel momento, e anche l’avventura del nuovo allenatore non è iniziata nel migliore dei modi. Ecco, pure per dare un sorriso al nuovo commissario tecnico, i padroni di casa vorrebbero vincere. Ma non solo, anche per i tifosi che da diverse gare non riescono a gioire quando vedono da vicini i propri beniamini.

L’Estonia oggettivamente è poca cosa. E non ha mai vinto nel corso dei sette precedenti che esistono tra queste due squadre. Questo dato, però, non verrà ribaltato.

Come vedere Islanda-Estonia in diretta tv e streaming

La sfida Islanda-Estonia è in programma sabato alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Islanda è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.25 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 2.10 su GoldBet e Lottomatica e 2.15 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Non ce la sentiamo proprio di mettere in discussione la vittoria dell’Islanda. Partita che dovrebbe regalare, tra le altre cose, anche almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Islanda-Estonia

ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Palsson, Gretarsson, Magnusson, Tomasson; Ellertsson, Johannesson, Baldursson, Haraldsson; Gudmundsson, Oskarsson.

ESTONIA (4-3-3): Hein; Saliste, Mets, Paskotsi, Schjonning-Larsen; Soomets, Kait, Kristal; Mustmaa, Tamm, Saarma.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1