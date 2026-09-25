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Pronostico Islanda-Estonia: una gioia dopo tanto tempo

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Islanda-Estonia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite giocate in casa dall’Islanda. Un dato da ribaltare, senza dubbio, contro un Estonia che qualcosa ha mostrato negli ultimi mesi. Ma non pensiamo possa mettere in difficoltà, comunque, una nazionale che almeno qualche elemento importante in rosa ce lo ha.

Pronostico Islanda-Estonia

L’Islanda vuole iniziare bene questa avventura in Nations League soprattutto perché nell’ultima edizione non è riuscita ad evitare la retrocessione. Non è stato un bel momento, e anche l’avventura del nuovo allenatore non è iniziata nel migliore dei modi. Ecco, pure per dare un sorriso al nuovo commissario tecnico, i padroni di casa vorrebbero vincere. Ma non solo, anche per i tifosi che da diverse gare non riescono a gioire quando vedono da vicini i propri beniamini.

L’Estonia oggettivamente è poca cosa. E non ha mai vinto nel corso dei sette precedenti che esistono tra queste due squadre. Questo dato, però, non verrà ribaltato.

Come vedere Islanda-Estonia in diretta tv e streaming

La sfida Islanda-Estonia è in programma sabato alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Islanda è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.25 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 2.10 su GoldBet e Lottomatica e 2.15 su Sportbet.

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Il pronostico

Non ce la sentiamo proprio di mettere in discussione la vittoria dell’Islanda. Partita che dovrebbe regalare, tra le altre cose, anche almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Islanda-Estonia

ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Palsson, Gretarsson, Magnusson, Tomasson; Ellertsson, Johannesson, Baldursson, Haraldsson; Gudmundsson, Oskarsson.
ESTONIA (4-3-3): Hein; Saliste, Mets, Paskotsi, Schjonning-Larsen; Soomets, Kait, Kristal; Mustmaa, Tamm, Saarma.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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