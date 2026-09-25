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Pronostico Cechia-Croazia: tatticismi e calcoli avranno la meglio

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Cechia-Croazia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Nations League rappresenta una ghiotta occasione sia per la Cechia che per la Croazia, sorteggiate nel gruppo 3 di Lega A insieme a Spagna e Inghilterra. Evitare l’ultimo posto, infatti, consentirebbe di restare in prima fascia per quanto riguarda il sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028, fissato per il prossimo 6 dicembre a Belfast. Con spagnoli e inglesi favoritissimi per i primi due slot, a cechi e croati non rimane che contendersi la terza piazza.

Santi Denia
Pronostico Cechia-Croazia: tatticismi e calcoli avranno la meglio (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Cechia ha rimesso piede nella massima serie della Nations League grazie al primo posto nel proprio gruppo di Lega B della scorsa edizione, in cui è arrivata davanti a Ucraina, Georgia e Albania (3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta).

Da allora, però, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. E soprattutto c’è stata la deludente spedizione al Mondiale nordamericano, conclusasi dopo sole tre gare: i cechi hanno raccolto a malapena un punto in un girone tutt’altro che impossibile, venendo battuti da Corea del Sud e Messico e pareggiando con il Sudafrica. Un fallimento che è costato la panchina all’ex ct Miroslav Koubek, sostituito in estate dallo spagnolo Santi Denia, allenatore che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Roja prima di una fugace avventura in Qatar.

Croazia, riecco Bilic

Il Mondiale ha messo fine anche alla lunga e importante esperienza di Zlatko Dalic al timone della Croazia, che sotto la sua gestione ha toccato picchi inimmaginabili, come il secondo posto a Russia 2018 e il terzo a Qatar 2022.

Bilic
Pronostico Cechia-Croazia: tatticismi e calcoli avranno la meglio (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Al suo posto è arrivato Slaven Bilic – già selezionatore dal 2006 al 2012 – al quale è stato affidato il non facile compito di avviare un complicato ricambio generazionale, sebbene siano davvero poche le novità a giudicare dalle prime convocazioni: l’eterno Modric e il veterano Perisic, ad esempio, non hanno alcuna intenzione di dire addio alla nazionale. Cosa che invece ha fatto il bomber ceco Schick, che dopo la rassegna iridata ha annunciato che non avrebbe più giocato con la sua selezione. Contro la Croazia Santi Denia dovrebbe schierare in attacco la coppia formata da Sulc e Hlozek: soprattutto il secondo cercherà di non far rimpiangere l’attaccante del Bayer Leverkusen.

Come vedere Cechia-Croazia in diretta tv e streaming

La sfida tra Cechia e Croazia è in programma sabato alle 20:45 alla Fortuna Arena di Praga, in Cechia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il bilancio della sfida è nettamente sfavorevole alla Cechia, che non è mai riuscita a battere la Croazia nei sei precedenti disputati (3 pareggi e 3 sconfitte). Inoltre, la formazione di casa sta attraversando un momento di appannamento (3 gare ufficiali senza vittorie) e deve assimilare le idee tattiche di Santi Denia oltre all’assenza di un riferimento offensivo del calibro di Schick.

La solidità della Croazia e l’esperienza dei suoi senatori fanno dunque pendere i favori del pronostico dalla parte degli ospiti, che hanno mostrato una continuità di risultati invidiabile nell’ultimo periodo, pur venendo eliminati ai sedicesimi del Mondiale nordamericano dal Portogallo. La doppia chance X2 può essere abbinata all’Under 3.5, combo che rispetta l’equilibrio di una gara d’esordio in cui la posta in palio per la prima fascia europea è altissima.

Le probabili formazioni di Cechia-Croazia

CECHIA (3-5-2): Kovar; Vitik, Hranac, Krejci; Coufal, Kral, Cerv, Sadilek, Karabec; Sulc, Hlozek.
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Vlasic, Sucic, Baturina; Budimir.

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