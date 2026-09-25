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Pronostico Bulgaria-Lussemburgo: il bilancio è immacolato

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Bulgaria-Lussemburgo è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

C’è un dato importante per la Bulgaria quando va ad affrontare il Lussemburgo. Sono molti i precedenti e negli ultimi 17 scontri diretti la formazione di casa non ha mai perso. Anzi, sono state 14 le vittorie e 3 i pareggi. Inoltre, tra le altre cose, la squadra bulgara in molte occasioni è anche riuscita a mantenere la porta inviolata.

Pronostico Bulgaria-Lussemburgo
Pronostico Bulgaria-Lussemburgo: il bilancio è immacolato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Numeri e precedenti, insomma, ci indicano una via. Anche abbastanza succulenta da seguire, perché la quota di una possibile – quanto probabile – affermazione della truppa che gioca davanti al pubblico amico è molto alta. Da tenere in assoluta considerazione. Detto questo, è evidente ci sia un grosso divario tecnico tra queste due squadre. Tutto a favore della Bulgaria, ovvio, che ha la possibilità reale di iniziare nel migliore dei modi questa Nations League.

Infine, un altro dato: i padroni di casa in quattro delle ultime cinque partite disputate hanno chiuso in vantaggio il primo tempo, questo vuole dire che approcciano nel migliore dei modi alla partita. Poi c’è il rischio anche di prenderlo qualche gol – appare complicato in questa partita – ma alla fine vuoi o non vuoi il match riescono, in molti casi, visto il livello delle avversarie, a portarlo a casa.

Come vedere Bulgaria-Lussemburgo in diretta tv e streaming

La sfida Bulgaria-Lussemburgo è in programma sabato alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Visti i precedenti e visto il livello delle due squadre crediamo che la Bulgaria possa riuscire a prendersi la vittoria. Dentro una gara con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Bulgaria-Lussemburgo

BULGARIA (3-4-1-2): Mitov; Turitsov, K. Dimitrov, Velkov, Petrov; Kraev, Gruev, Stoyanov; Rusev, L. Petkov, Z. Dimitrov.
LUSSEMBURGO (4-2-3-1): Moris; Jans, Carlson, Mahmutovic, Veiga; Bohnert, Olesen, Barreiro, Moreira, V. Thill; Sinani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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