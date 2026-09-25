I pronostici di venerdì 25 settembre: ancora Nations League

I pronostici di venerdì 25 settembre, il Mancini-bis inizierà dall’Olimpico: gli azzurri con tanti nomi nuovi debuttano contro il Belgio di van Bommel.
Tutto pronto per il debutto dell’Italia in Nations League. La nostra nazionale, dopo il breve interregno del traghettatore Silvio Baldini (tornato subito alla guida dell’U21), riparte da un vecchio-nuovo ct, dal momento che Roberto Mancini aveva già ricoperto il ruolo di commissario tecnico dal 2018 al 2023, quinquennio caratterizzato da record e trionfi – con lui gli azzurri sono tornati a vincere un Europeo dopo oltre 60 anni – ma anche dalla terribile delusione per mancata qualificazione al Mondiale qatariota e dall’addio molto discusso avvenuto nel bel mezzo dell’estate 2023, con l’ex allenatore di Inter e Manchester City fatalmente attratto dalle sirene della federazione saudita (l’esperienza in Arabia s’è rivelata comunque disastrosa).
Nella prima giornata l’Italia se la vedrà all’Olimpico con il Belgio di Lukaku e De Bruyne. Anche i Diavoli Rossi hanno un nuovo ct e si tratta dell’olandese Mark van Bommel, succeduto a Rudi Garcia. L’ex Roma e Napoli è andato via nonostante un buon Mondiale, che ha visto il Belgio approdare ai quarti: il percorso è stato interrotto dalla Spagna, futura campionessa, che l’ha spuntata con un gol di Merino a due minuti dalla fine (2-1). Bene in attacco (13 gol totali) ma parecchi gli errori in difesa, con la porta che è rimasta inviolata solo contro l’Iran nel girone.
Lo storico sbilancia nettamente i favori della vigilia dalla parte degli azzurri. Su 26 precedenti, l’Italia ha ottenuto 17 vittorie (4 negli ultimi cinque incroci), mentre il Belgio non vince uno scontro diretto dal novembre 2015. Ciononostante, gli incontri recenti hanno sempre regalato gare aperte e ricche di capovolgimenti di fronte, con l’esito Gol verificatosi in 4 delle ultime 5 sfide (compreso il 2-2 dell’ottobre 2024 giocato proprio all’Olimpico).
Negli altri match in programma stasera sono attese le vittorie di Georgia, Svezia e Francia. I transalpini, che dopo la separazione da Didier Deschamps si sono affidati a Zinedine Zidane, partono favoriti in casa di una Turchia orfana di Calhanoglu e Yildiz.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2+MULTIGOL 2-5 in Australia-Brasile, Amichevole internazionale, ore 12:00
Vincenti
- GEORGIA (in Georgia-Irlanda del Nord, Nations League, ore 18:00)
- SVEZIA (in Svezia-Romania, Nations League, ore 20:45)
- FRANCIA (in Turchia-Francia, Nations League, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Stoccarda-Heidenheim, Amichevole, ore 20:45
- Dordrecht-Almere City, Eerste Divisie, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Polonia-Bosnia, Nations League, ore 20:45
- Italia-Belgio, Nations League, ore 20:45
- Galway United-Shelbourne, Premier Division Irlanda, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.98 GOLDBET ; 8.41 SPORTBET; 7.98 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1+OVER 2.5 in Ungheria-Ucraina, Nations League, ore 20:45
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