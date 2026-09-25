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Cinà-Muller, il cemento può cambiare la storia: il pronostico del match

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Cinà si gioca l’accesso ai quarti di finale del Chengdu Open nella partita di sabato 26 settembre: analisi del match, precedente e pronostico della sfida.

Sono trascorsi pochi mesi appena da quando Federico Cinà e Alexandre Muller hanno duellato sulla terra rossa di Marrakech, eppure è già tempo, per loro, di incrociare di nuovo le racchette e di darsele nuovamente di santa ragione. Questa volta, però, lo faranno in una cornice completamente diversa, sotto tutti i punti di vista.

Cinà
Cinà-Muller, il cemento può cambiare la storia: il pronostico del match (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ad ospitare il secondo atto della loro rivalità sarà il cemento di Chengdu, teatro di un ottavo di finale che mette in palio ben più di un mero posto ai quarti di finale. C’è un regolamento di conti nell’aria, in realtà, considerando che l’azzurro, in quest’occasione, vorrà certamente “vendicarsi” e cancellare la sconfitta subita qualche mese fa.

E potrebbe anche riuscirci, considerando che ha iniziato il Chengdu Open con una vittoria in due set contro Nikoloz Basilashvili e che ha mostrato sin da subito una buona capacità di adattamento alle condizioni del torneo. Per l’azzurro si tratta di un altro appuntamento importante in una stagione nella quale sta cercando continuità contro avversari di maggiore esperienza. Muller, dal canto suo, ha invece superato il primo turno battendo in tre set Brandon Holt. Il francese può contare su una maggiore esperienza nel circuito e soprattutto su un precedente che gli permette di affrontare questa sfida con la consapevolezza di aver già trovato la chiave per battere Cinà, ma non c’è nulla, in questa sfida, che si possa dare per scontato.

Cinà-Muller: il pronostico

Muller
Cinà-Muller: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’unico precedente, come dicevamo, risale allo scorso mese di marzo, sulla terra rossa di Marrakech, e si è concluso con la vittoria di Muller in due set. Le condizioni saranno però completamente diverse a Chengdu: si passa dalla terra al cemento e Cinà avrà quindi l’opportunità di impostare la partita su uno scenario differente rispetto al primo confronto.

Il francese resta un avversario insidioso proprio per l’esperienza accumulata e per la capacità di gestire i momenti delicati, ma Cinà può giocare con maggiore aggressività sul cemento e ha già superato un primo ostacolo significativo nel torneo. Il precedente pesa, ma non basta per ribaltare il nostro pronostico: l’azzurro parte favorito in una gara che, verosimilmente, si concluderà al terzo set.

Cinà in Cinà-Muller

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