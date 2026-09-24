Pronostico Slovenia-Scozia: un nuovo corso dopo la svolta in panchina

Slovenia-Scozia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La nuova edizione della Nations League mette subito di fronte due nazionali che hanno i motivi più disparati per cercare una partenza positiva: la Slovenia, tanto per cominciare, gioca davanti al proprio pubblico dopo un periodo complicato, mentre la Scozia inaugura un nuovo corso tecnico con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle un’estate al di sotto delle aspettative.

La selezione slovena non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale 2026 e nell’ultimo periodo ha alternato risultati differenti nelle amichevoli disputate. Il successo ottenuto in Montenegro ha fatto seguito al pareggio con Cipro e alle sconfitte contro Ungheria e Croazia. Anche la precedente Nations League non aveva regalato particolari soddisfazioni, con la permanenza in Lega B conquistata soltanto attraverso lo spareggio contro la Slovacchia.

La Scozia, invece, ha conquistato la qualificazione al Mondiale ma non è riuscita a superare la fase a gironi della competizione disputata in estate. Il terzo posto nel proprio raggruppamento ha preceduto il cambio in panchina, con Sebastien Pocognoli chiamato ora a iniziare una nuova fase. La prima sfida della Nations League B sarà quindi anche la sua prima partita ufficiale alla guida della Nazionale.

Come vedere Slovenia-Scozia in diretta tv e streaming

La sfida tra Slovenia e Scozia è in programma sabato alle 15. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Slovenia può contare sul fattore campo, ma arriva all’appuntamento con una rosa priva di alcuni elementi importanti. La Scozia deve fare i conti con diverse assenze, ma dispone comunque di una struttura competitiva e affronta la partita con una nuova guida tecnica e la possibilità di iniziare subito con un risultato significativo.

Nel complesso, la Scozia sembra avere qualche elemento in più dalla propria parte, soprattutto considerando il rendimento recente e la qualità complessiva della rosa a disposizione. La sfida di Lubiana può comunque rimanere equilibrata, ma il pronostico è favorevole alla Scozia.

Le probabili formazioni di Slovenia-Scozia

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Brekalo; Begic, Gnezda Cerin, Lovric, Elšnik; Vipotnik, Sporar.

SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Patterson, Hendry, McKenna, Robertson; Gilmour, Ferguson; McGinn, Christie, Gannon-Doak; McBurnie.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2