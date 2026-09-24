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Singapore, due incroci di lusso sognando le semifinali: i pronostici

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Il Singapore Tennis Open propone due quarti di finale molto interessanti nella giornata di venerdì 25 settembre: analisi dei match, precedenti e pronostici.

Mentre i campioni del circuito Atp sono ancora impegnati, tra Hangzhou e Chengdu, negli ottavi di finale, il torneo Wta di Singapore si appresta già ad entrare in una fase ancor più delicata: quella, cioè, dei quarti.

Fernandez
Singapore, due incroci di lusso sognando le semifinali: i pronostici (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il terzultimo step dell’Open asiatico propone, nella giornata di venerdì 25 settembre, due confronti molto interessanti, ciascuno dei quali metterà di fronte giocatrici arrivate a questo punto del torneo attraverso percorsi differenti. Sul cemento indoor dell’Ocbc Arena, il momento della stagione e la capacità di gestire una fase così avanzata possono fare la differenza.

Tra le protagoniste più attese al Singapore Tennis Open c’è Mirra Andreeva, che ha iniziato il suo cammino direttamente al secondo turno grazie al bye, superando poi Aliaksandra Sasnovich in due set. La sua prossima avversaria sarà Leylah Fernandez, che ha invece battuto Alycia Parks, sempre in due parziali, confermando un buon approccio al torneo.

Singapore, i pronostici dei quarti di finale

Andreeva
Singapore, i pronostici dei quarti di finale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La canadese, e questo è un elemento che non possiamo sottovalutare, ha già battuto Andreeva quest’anno sul cemento di Toronto, mentre la russa aveva avuto la meglio nel precedente confronto di Madrid. Il bilancio complessivo è in perfetta parità, ma Andreeva arriva all’appuntamento con una stagione più consistente ed è su di essa, dunque, che ci sentiamo di puntare.

Nell’altro quarto c’è Elise Mertens, arrivata ai quarti senza aver dovuto giocare il secondo turno, dopo il ritiro di Barbora Krejcikova. Dall’altra parte della rete troverà stavolta Maja Chwalinska, che ha conquistato l’accesso tra le ultime otto con una netta vittoria su Oleksandra Oliynykova. La polacca non ha perso un set nel torneo e ha già raggiunto questo stesso turno al Roland Garros, dove aveva battuto proprio Mertens in due set. Sarà quindi una sfida nella quale la belga dovrà fare i conti anche con una giocatrice che conosce già il modo per metterla in difficoltà. Nonostante il precedente sfavorevole, scegliamo Mertens, anche per la maggiore esperienza maturata negli appuntamenti di questo livello.

Andreeva in Andreeva-Fernandez
Mertens in Mertens-Chwalinska

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