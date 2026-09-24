Primo bivio a Hangzhou: i favoriti per la corsa ai quarti

Quattro ottavi di finale animano il torneo di Hangzhou nella giornata di venerdì 25 settembre: analisi delle partite e pronostici della giornata.

Come a Chengdu, anche ad Hangzhou è già scoccata l’ora degli ottavi di finale. I match che decideranno chi meriti un posto ai quarti si giocheranno nella giornata di venerdì 25 settembre e metteranno l’uno di fronte all’altro sia nuove leve che giocatori più esperti.

Protagonista di una di queste partite sarà Kyrian Jacquet, che ha iniziato il torneo superando Aleksandar Vukic in tre set, rimontando dopo aver perso il secondo parziale; in questo turno dovrà vedersela contro Tomas Martin Etcheverry, terza testa di serie, che ha beneficiato di un bye al primo turno. L’argentino parte indubbiamente con maggiore esperienza e con un percorso più favorevole dalla sua, ma Jacquet ha già dimostrato di poter essere competitivo sul cemento e il match potrebbe non essere così lineare. La nostra scelta, in ogni caso, ricade su Etcheverry.

Fabian Marozsan ha invece iniziato il torneo con un successo netto su Alex Bolt, mentre Taro Daniel ha dovuto superare le qualificazioni prima di imporsi su Dane Sweeny. Il giapponese arriva quindi con due partite già disputate a Hangzhou, ma Marozsan ha mostrato una buona solidità nel suo esordio e parte davanti nel confronto.

Hangzhou, i pronostici degli ottavi

Rinky Hijikata ha superato Dalibor Svrcina in due set, mentre Andrey Rublev entrerà in scena direttamente agli ottavi grazie a un bye. Non ci sono precedenti tra i due e il confronto rappresenta quindi una prima assoluta. L’australiano arriva con una partita già nelle gambe, tuttavia Rublev ha maggiore esperienza a questo livello ed è quasi scontato che il pronostico penda dalla sua parte.

Jaime Faria ha dovuto rimontare Terence Atmane prima di conquistare l’accesso agli ottavi, mentre Hugo Gaston ha superato Sho Shimabukuro in due set. Anche in questo caso non ci sono precedenti tra i due. Faria ha quindi già affrontato una partita particolarmente impegnativa e può arrivare al confronto con maggiore ritmo, elemento che ci porta a preferirlo in una sfida comunque aperta.

Etcheverry in Jacquet-Etcheverry

Marozsan in Marozsan-Daniel

Rublev in Hijikata-Rublev

Faria in Faria-Gaston