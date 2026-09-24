Equilibri da spezzare all’Atp di Chengdu: i pronostici degli ottavi

Con le sfide del 25 settembre, il Chengdu Open si avvia verso la fase degli ottavi di finale: analisi e pronostici delle partite di venerdì.

Non c’è nulla di scontato nelle partite che decreteranno, nella giornata di venerdì 25 settembre, quali giocatori meritino di sbarcare ai quarti di finale del Chengdu Open. I match in programma sono tutti avvincenti e variegati, dal risultato incerto poiché su di essi incideranno non solo l’esperienza dei giocatori, ma anche il momento e lo stato di forma degli stessi.

Agli ottavi c’è Vit Kopriva, che ha conquistato il pass superando il cinese Jia Hu in una partita molto combattuta, e che dovrà vedersela ora contro Denis Shapovalov, che invece ha avuto la meglio su Tallon Griekspoor in due set. Il canadese, settima testa di serie, parte con un vantaggio legato alla maggiore esperienza ad alto livello e alla sua attitudine sul cemento, ma Kopriva ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà giocatori più quotati e arriva all’appuntamento con una vittoria importante alle spalle. Il nostro pronostico va comunque su Shapovalov.

Alejandro Tabilo entra direttamente al secondo turno grazie al bye riservato alle prime teste di serie e affronta Adrian Mannarino, reduce dal successo in due set contro Juncheng Shang. Il cileno ha già vinto il Chengdu Open nel 2025 e conosce quindi bene le condizioni del torneo. Mannarino può contare sulla sua esperienza, ma Tabilo parte davanti per qualità complessiva e adattamento al cemento cinese.

Chengdu Open, i pronostici degli ottavi

Nikoloz Basilashvili è sbarcato agli ottavi grazie alla vittoria su Miomir Kecmanovic in tre set, mentre Botic Van De Zandschulp, quarta testa di serie, ha beneficiato del bye al primo turno. Non ci sono precedenti tra i due sul circuito Atp e sarà quindi un confronto inedito.

L’olandese parte con maggiori garanzie, anche per la continuità mostrata sul cemento nel corso della stagione, mentre Basilashvili ha comunque le caratteristiche per rendere il match meno semplice del previsto. Ciò considerato, a nostro avviso l’ago della bilancia pende dalla parte di Van De Zandschulp.

Shapovalov in Kopriva-Shapovalov

Tabilo in Tabilo-Mannarino

Van De Zandschulp in Basilashvili-Van De Zandschulp