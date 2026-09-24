Pronostico Montenegro-Cipro: non ci può essere storia

Montenegro-Cipro è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Montenegro non ha perso nessuna delle cinque partite disputate nella storia contro Cipro. Ne ha vinte due e pareggiate tre, ma soprattutto si è imposto negli ultimi due scontri diretti e in tre occasione, sempre le ultime prendiamo in considerazione, non ha nemmeno subito una rete.

Evidente che ci sia un dislivello enorme, messo in evidenza tra le altre cose anche dal Ranking Fifa: parliamo infatti di una squadra, quella di casa, che occupa la posizione numero 80, mentre quella ospite si attesta adesso a quella 124. Un divario netto.

Una gara quindi che non ha storia, ma che soprattutto potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Sette delle ultime nove partite che il Montenegro ha giocato infatti sono finite con over 2,5. Diciamo che ci sono ottime possibilità, anche per via di quello che è il livello dell’avversario, che i padroni di casa non solo possano iniziare con una vittoria ma anche con una bella vittoria larga. E fa tutta la differenza del mondo.

Come vedere Montenegro-Cipro in diretta tv e streaming

La sfida Montenegro-Cipro è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Non ci sentiamo di mettere in discussione la vittoria del Montenegro, dentro una sfida che regalerà, come detto prima, almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Montenegro-Cipro

MONTENEGRO (4-4-2): Dubljanic; Marusic, Milic, Vujacic, Perovic; Haksabanovic, Jankovic, Bulatovic, Loncar; Sekulic, Osmajic.

CIPROO (4-3-3): Paraskevas; Satsias, Sotiriou, Andreou, Correia; Kastanos, Kyriakou, Costi; Neofytou, Kakoullis, Tzionis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1