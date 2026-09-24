Home » CALCIO » Pronostico Montenegro-Cipro: non ci può essere storia

Pronostico Montenegro-Cipro: non ci può essere storia

di

Montenegro-Cipro è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Montenegro non ha perso nessuna delle cinque partite disputate nella storia contro Cipro. Ne ha vinte due e pareggiate tre, ma soprattutto si è imposto negli ultimi due scontri diretti e in tre occasione, sempre le ultime prendiamo in considerazione, non ha nemmeno subito una rete.

Pronostico Montenegro-Cipro
Pronostico Montenegro-Cipro: non ci può essere storia (Instagram) – Ilveggente.it

Evidente che ci sia un dislivello enorme, messo in evidenza tra le altre cose anche dal Ranking Fifa: parliamo infatti di una squadra, quella di casa, che occupa la posizione numero 80, mentre quella ospite si attesta adesso a quella 124. Un divario netto.

Una gara quindi che non ha storia, ma che soprattutto potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Sette delle ultime nove partite che il Montenegro ha giocato infatti sono finite con over 2,5. Diciamo che ci sono ottime possibilità, anche per via di quello che è il livello dell’avversario, che i padroni di casa non solo possano iniziare con una vittoria ma anche con una bella vittoria larga. E fa tutta la differenza del mondo.

Come vedere Montenegro-Cipro in diretta tv e streaming

La sfida Montenegro-Cipro è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Montenegro è quotata 1.73 su GoldbetLottomatica e a 1.73 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.90 su GoldBet e Lottomatica e 1.95 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Non ci sentiamo di mettere in discussione la vittoria del Montenegro, dentro una sfida che regalerà, come detto prima, almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Montenegro-Cipro

MONTENEGRO (4-4-2): Dubljanic; Marusic, Milic, Vujacic, Perovic; Haksabanovic, Jankovic, Bulatovic, Loncar; Sekulic, Osmajic.
CIPROO (4-3-3): Paraskevas; Satsias, Sotiriou, Andreou, Correia; Kastanos, Kyriakou, Costi; Neofytou, Kakoullis, Tzionis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Milan-Lecce

Pronostico Milan-Lecce: Amorim è già al bivio

Woltemade

Pronostico Juventus-Atalanta: Spalletti deve sfatare la “maledizione” Dea

Pronostico Parma-Genoa

Pronostico Parma-Genoa: la partita della paura