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Pronostico Macedonia del Nord-Svizzera: lo choc Xhaka non influisce

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Macedonia del Nord-Svizzera è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il ritiro della Svizzera, qualora non lo sapeste, è iniziato con una brutta notizia. Xhaka è sotto indagine per via di un certificato falso relativo al periodo del Covid e quindi non ha risposto alla chiamata. Diciamo che si è iniziato in maniera migliore, ma questo non dovrebbe comunque incidere con la prima partita di Nations League.

Pronostico Macedonia del Nord-Svizzera
Pronostico Macedonia del Nord-Svizzera: lo choc Xhaka non influisce (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Contro la Macedonia del Nord, la squadra che occupa la posizione numero 14 nel ranking mondiale, non dovrebbe avere chissà quali problemi. Anche perché, alla fine, nonostante la delusione al Mondiale per via dell’eliminazione dopo i supplementari per mano dell’Argentina, la gestione del campionato del Mondo è stata ottima. Erano arrivate solamente vittorie, e per un pelo gli svizzeri non hanno fatto fuori la finalista. Evidente che parliamo di un movimento ulteriormente in crescita e che anche sotto l’aspetto del ricambio generazionale sta riuscendo a prendersi delle grosse soddisfazioni.

La Macedonia del Nord, dal proprio canto, l’asticella non la riesce ad alzare in nessun modo. Ogni tanto, piazzata, arriva una soddisfazione, un risultato importante, ma poi nel momento in cui si deve trovare la giusta continuità, le cose precipitano. E questo permetterà sicuramente alla Svizzera di iniziare nel migliore dei modi questa nuova avventura in Nations League.

Come vedere Macedonia del Nord-Svizzera in diretta tv e streaming

La sfida Macedonia del Nord-Svizzera è in programma sabato alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Svizzera è forte in tutti i reparti ma soprattutto in difesa ha uomini di spessore internazionale. Ecco, insomma, che la vittoria per gli ospiti potrebbe anche arrivare senza nemmeno subire reti.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Svizzera

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Musliu, Zejkov, Stojcevski; Alioski, Bardhi, Gashtarov, Ilievski; Elmas; Rastoder, Miovsi.
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Rodriguez, Elvedi, Akanji, Amdouni; Rieder, Freuler; Manzambi, Jashari, Ndoye; Embolo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2

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