Pronostico Far Oer-Kazakistan: il dato è ribaltato

Far Oer-Kazakistan è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Parliamo ovviamente di due squadre che cercheranno in tutti i modi di vincere qualche partita per togliersi qualche soddisfazione. Far Oer e Kazakistan non riescono sempre a sorridere, lo sappiamo. E andando a vedere i precedenti, non solo tra queste due formazioni ma in generale delle partite che hanno disputato nel corso dell’ultimo periodo, c’è un dato che potrebbe essere davvero ribaltato.

Solo cinque delle ultime 15 partite che i padroni di casa hanno disputato hanno visto entrambe le formazioni a segno; in nessuna delle ultime sette partite di Nations League che il Kazakistan ha disputato la partita è finita GOL. Insomma, in poche parole, queste due nazionali paiono essere unite dallo stesso destino, vale a dire quello di due formazioni che o vincono, o perdono, senza subire reti o senza segnarne. E chissà, stavolta potrebbe andare in maniera diversa?

In generale crediamo di sì, anche se rimane complicato. Ma entrambe c’è da dirlo qualche segnale nel corso delle ultime uscite lo hanno mandato. Di voglia, almeno, di provarci. E questo sentimento così nobile potrebbe anche regalare qualcosa che poco si è visto, come spiegato, nel corso delle ultime uscite. Quindi, andiamo a vedere insieme come potrebbe realmente finire questa partita.

Come vedere Far Oer-Kazakistan in diretta tv e streaming

La sfida Far Oer-Kazakistan è in programma sabato alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 2.10 su GoldBet e Lottomatica e 2.15 su Sportbet.

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Il pronostico

Occhio al pareggio. Ma anche, soprattutto, e la quota è altissima, ad almeno un gol per squadra in questa partita. Il bilancio è da ribaltare.

Le probabili formazioni di Far Oer-Kazakistan

FAR OER (3-4-3): Lamhauge; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Hellisdal, Joensen, Turi, Davidsen; Samuelsen, Bjartalid, Sorensen.

KAZAKISTAN (4-3-3): Anarbekov; Mrynskiy, Kasabulat, Alip, Vorogovskiy; Orazov, Islamkhan, Kenzhebek; Karimov, Samorodov, Shushenachev.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1