Non solo Cinà a Chengdu: tre ottavi da decifrare, i pronostici

Il Chengdu Open propone tre interessanti ottavi di finale nella giornata di sabato 26 settembre: analisi dei match, precedenti e pronostici.

La sfida più attesa, dal punto di vista del pubblico azzurro, è, manco a dirla, quella che avrà come protagonista Federico Cinà. Mentre l’italiano affronterà Alexandre Muller, cercando di conquistare l’accesso ai quarti di finale, si disputeranno altre tre partite degli ottavi di finale del Chengdu Open.

In gara c’è ancora Juan Manuel Cerundolo, che ha iniziato il torneo con una vittoria in due set contro Yi Zhou e che affronterà ora Alejandro Davidovich Fokina, entrato in scena direttamente agli ottavi dopo il bye. Lo spagnolo ha maggiore esperienza a questo livello e arriva alla sfida con un ruolo di favorito, ma Cerundolo ha già trovato ritmo sul cemento cinese e può creare qualche problema. La nostra scelta ricade comunque su Davidovich Fokina.

Martin Damm ha superato Shintaro Mochizuki in due set, conquistando così un posto negli ottavi, dove trova Hubert Hurkacz. Il polacco ha beneficiato del bye al primo turno e ha poi battuto Aleksandr Shevchenko in due set, compreso un tie-break molto combattuto nel secondo parziale. Damm arriva quindi con maggiore ritmo, ma Hurkacz resta il giocatore con più esperienza nei grandi appuntamenti e parte davanti nel confronto: scegliamo Hurkacz.

Chengdu Open, i pronostici degli ottavi

Valentin Vacherot affronta Lloyd Harris dopo il bye del primo turno, mentre il sudafricano ha conquistato l’accesso agli ottavi battendo Aleksandar Kovacevic in due set. Vacherot conosce bene il contesto del torneo e parte con un ruolo di favorito, anche se Harris ha già avuto modo di prendere confidenza con le condizioni di gioco. La sfida può essere più combattuta di quanto suggerisca il tabellone, ma la nostra scelta resta Vacherot.

Davidovich Fokina in Cerundolo-Davidovich Fokina

Hurkacz in Damm-Hurkacz

Vacherot in Vacherot-Harris