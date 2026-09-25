Pronostici League One 26 settembre: quattro match elettrizzanti

League One, non si ferma la terza serie del sistema calcistico inglese tra sfide d’alta quota e squadre affamate di punti e a caccia di riscatto.

I campionati maggiori rifiatano e lasciano spazio agli impegni delle rappresentative nazionali, ma nelle serie minori inglesi il pallone non si ferma mai. La League One, l’equivalente della nostra Serie C, torna in campo con quattro match validi per l’ottava giornata – le altre partite sono state rinviate – comunque ricchi di spunti. Gare in cui la fame di punti di squadre che ambiscono alla promozione in Championship si scontra con il bisogno disperato di uscire dalla zona calda.

La nostra analisi inizia dall’Abbey Stadium con la sfida tra Cambridge United e AFC Wimbledon, due sorprese di questo avvio di stagione posizionate rispettivamente al quinto e settimo posto in classifica. Il Cambridge vuole allungare a cinque la striscia di imbattibilità in campionato: l’attacco vola con una media spaventosa di 3.10 gol a partita nelle ultime dieci uscite (ben il 90% chiuse col segno Gol), pur denunciando una fragilità difensiva che li vede ancora a caccia del primo clean sheet stagionale.

Dal canto suo, il Wimbledon fonda la sua classifica su un’ottima tenuta difensiva (quattro porta inviolate nelle ultime cinque uscite), ma paga un attacco sterile (soli 5 gol segnati) e un rendimento esterno complicato da 2.20 gol subiti di media. Il tutto aggravato dalle assenze per infortunio di pedine come Cornick, Stevens e Tilley. Il fattore campo e la solidità del Cambridge United indirizzano l’incontro verso la combo 1X+Under 3.5.

Tutt’altro clima all’Edgeley Park di Stockport tra i padroni di casa e il Peterborough United: gli ospiti arrivano allo scontro diretto da penultimi in classifica e reduci dal recente esonero del tecnico Williams in seguito alla sconfitta contro il Doncaster. La panchina è stata affidata ad interim a Ryan Harley, che ha ritrovato un raggio di sole battendo 3-1 il Colchester in EFL Trophy. Lo Stockport County di Jim McNulty punta invece con decisione al vertice dopo la delusione della finale playoff della scorsa stagione e andrà alla ricerca dei tre punti contro avversario in piena crisi. La forza degli uomini di McNulty, unita alle difficoltà strutturali dei Posh, spinge nettamente per la combo 1+Multigol 2-4.

Le previsioni sulle altre partite

Il Plymouth, forte di un momento di forma travolgente, ospita all’Home Park il Burton Albion. I Pilgrims sono reduci da 4 vittorie di fila tra campionato e coppe (tra cui il 4-2 al Blackpool e il 5-1 al Palace U21) e possono contare su un attacco ispiratissimo guidato da Irow e Pepple, capaci di mettere a segno 10 gol nelle ultime tre uscite di terza divisione.

Al contrario, il Burton Albion si trova nel bel mezzo di una crisi difensiva profonda, arrivata a 12 gare consecutive senza mantenere la porta inviolata e condizionata da un rendimento esterno davvero disastroso nonché dal tabù storico con il Plymouth (nessuna vittoria negli ultimi nove scontri diretti). La travolgente spinta offensiva dei padroni di casa suggerisce dunque la giocata Multigol Casa 2-4.

Infine, Adams Park fa da cornice al match d’alta quota tra Wycombe e Reading. I Chairboys si sono completamente rigenerati dopo l’esonero di Michael Duff: la cura del tecnico ad interim Tom Hounsell ha portato tre successi consecutivi, tra cui i colpi esterni contro Leyton Orient e Wigan, in cui si è esaltato il neoacquisto Wareham. Il Reading si presenta però da ottava forza del torneo, spinto dal momento di grazia dell’attaccante Marriott (già otto reti in sei presenze e capocannoniere del campionato). Considerata la propensione offensiva di entrambe le formazioni e la forma straripante dei rispettivi bomber, la scelta naturale ricade sul segno Gol.

La nostra multipla

CAMBRIDGE UNITED-WIMBLEDON 1X+Under 3.5

STOCKPORT COUNTY-PETERBOROUGH UNITED 1+Multigol 2-4

PLYMOUTH-BURTON ALBION Multigol Casa 2-4

WYCOMBE-READING Gol

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Wycombe-Reading è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet. La combo “1+Multigol 2-4” in Stockport County-Peterborough United è quotata invece a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.04 su Sportbet.

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