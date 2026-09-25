Pronostico Albania-Bielorussia: Maran inizia con una vittoria

Albania-Bielorussia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
C’è Rolando Maran sulla panchina dell’Albania. Il tecnico italiano ha preso il posto di Silvinho lo scorso maggio e vuole iniziare, almeno in partite ufficiali, con il piede giusto. Non è la prima volta che questa nazionale si affida a dei tecnici tricolori. Per molti anni questa è stata la panchina di Reja.
La sconfitta a giugno nell’amichevole contro il Lussemburgo un po’ di paura l’ha messa. Ma quella era una squadra comunque sperimentale. Contro la Bielorussia l’obiettivo, ovviamente, è quello di iniziare con i tre punti, che darebbe una grande voglia di continuare a fare bene e soprattutto darebbe quell’entusiasmo che nel corso degli ultimi mesi è mancato. C ‘è anche una striscia aperta per gli albanesi di quattro partite: sono tre le vittorie e uno il pareggio negli scontri diretti contro questa formazione. Maran vuole allungarla, anche perché onestamente iniziare, pure nelle sfide che valgono qualcosa, senza regalare una vittoria quando la tua squadra parte comunque con il favore del pronostico, non è di certo il massimo. Ci aspettiamo, insomma, un’affermazione albanese.
Il compito più difficile per i padroni di casa sta nel riuscire a gestire la seconda parte di gara. Perché è proprio nel secondo tempo che la Bielorussia riesce in qualche modo a segnare. In undici occasioni nelle ultime dodici uscite infatti, la squadra ospite non ha mai segnato nel primo tempo.
Come vedere Albania-Bielorussia in diretta tv e streaming
La sfida Albania-Bielorussia è in programma sabato alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Maran sorride, e troverà quasi sicuramente la prima vittoria sulla panchina dell’Albania. La Bielorussia non dovrebbe nemmeno riuscire a trovare la via del gol.
Le probabili formazioni di Albania-Bielorussia
ALBANIA (4-3-2-1): Berisha; Hysaj, Djimsiti, Kumbulla, Mitaj; Mehmeti, Ramadani, Asllani, Hoxha; Manaj, Shpendi.
BIELORUSSIA (3-4-1-2): Pavlyuchenko; Shevchenko, Volkov, Begunov, Malkevich; Yablonsky, Bocherov; Shumansky, Ebong, Kontsevoy; Melnichenko.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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