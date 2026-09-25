Pronostico San Marino-Finlandia: occhio anche a questo marcatore

San Marino-Finlandia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

San Marino nei mesi passati è riuscito a vincere anche delle partite internazionali. Se ne è discusso molto, ovviamente, sappiamo benissimo di che pasta è fatta questa nazionale. Ma ora è tornato di nuovo il momento di fare quello che tutti hanno sempre fatto, perdere.

Purtroppo per i padroni di casa l’impegno contro la Finlandia è troppo grosso per pensare di uscire indenni. E anche di segnare, ovviamente. La formazione ospite non vuole iniziare con quello che sarebbe un clamoroso tonfo questa Nations League, anzi. Vuole divertirsi, principalmente, perché inoltre sa benissimo che contro San Marino dovrebbero vincere quasi tutte. Punti e gol, molti da segnare. Magari trascinati anche da quel calciatore che gioca in Italia, con la maglia del Palermo, e che segna con una regolarità disarmante. Parliamo ovviamente di Pohjanpalo, che guiderà l’attacco ospite, con un unico e solo obiettivo, quello di segnare, e segnare, e segnare.

Come vedere San Marino-Finlandia in diretta tv e streaming

La sfida San Marino-Finlandia è in programma sabato alle 18:00. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Finlandia è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica e a 1.04 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.25 su GoldBet e Lottomatica e 1.30 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Dentro una gara da almeno quattro reti complessive e con una sola squadra a segno, si potrebbe pure cercare di centrare il marcatore che come avrete capito è quello del Palermo, Pohjanpalo. Sfida mai in discussione che si sbloccherà pure, tra le altre cose, nel primo tempo.

Le probabili formazioni di San Marino-Finlandia

SAN MARINO (4-3-2-1): De Angelis; Fabbri, Rossi, Valentini, Riccardi; Golinucci, Mularoni, Casadei; Zannoni, Pancotti; Giacopetti.

FINLANDIA (3-4-1-2): Hradecky; Lahteenmaki, Koski, Stahl; Valakari, Karinen, Markhiev, Antman; Kamara; Kallman, Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1