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Pronostico San Marino-Finlandia: occhio anche a questo marcatore

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San Marino-Finlandia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

San Marino nei mesi passati è riuscito a vincere anche delle partite internazionali. Se ne è discusso molto, ovviamente, sappiamo benissimo di che pasta è fatta questa nazionale. Ma ora è tornato di nuovo il momento di fare quello che tutti hanno sempre fatto, perdere.

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Pronostico San Marino-Finlandia: occhio anche a questo marcatore (Instagram) – Ilveggente.it

Purtroppo per i padroni di casa l’impegno contro la Finlandia è troppo grosso per pensare di uscire indenni. E anche di segnare, ovviamente. La formazione ospite non vuole iniziare con quello che sarebbe un clamoroso tonfo questa Nations League, anzi. Vuole divertirsi, principalmente, perché inoltre sa benissimo che contro San Marino dovrebbero vincere quasi tutte. Punti e gol, molti da segnare. Magari trascinati anche da quel calciatore che gioca in Italia, con la maglia del Palermo, e che segna con una regolarità disarmante. Parliamo ovviamente di Pohjanpalo, che guiderà l’attacco ospite, con un unico e solo obiettivo, quello di segnare, e segnare, e segnare.

Come vedere San Marino-Finlandia in diretta tv e streaming

La sfida San Marino-Finlandia è in programma sabato alle 18:00. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Dentro una gara da almeno quattro reti complessive e con una sola squadra a segno, si potrebbe pure cercare di centrare il marcatore che come avrete capito è quello del Palermo, Pohjanpalo. Sfida mai in discussione che si sbloccherà pure, tra le altre cose, nel primo tempo.

Le probabili formazioni di San Marino-Finlandia

SAN MARINO (4-3-2-1): De Angelis; Fabbri, Rossi, Valentini, Riccardi; Golinucci, Mularoni, Casadei; Zannoni, Pancotti; Giacopetti.
FINLANDIA (3-4-1-2): Hradecky; Lahteenmaki, Koski, Stahl; Valakari, Karinen, Markhiev, Antman; Kamara; Kallman, Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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