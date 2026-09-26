I pronostici di sabato 26 settembre: Nations League, amichevoli internazionali e MLS

I pronostici di sabato 26 settembre, a Wembley c’è la supersfida tra i padroni di casa dell’Inghilterra, terzi al Mondiale, e i campioni di tutto della Spagna.

Uno dei principali meriti della vituperata Nations League è quello di regalare dei big match a cui altrimenti potremmo assistere solo a Mondiali ed Europei. Ad esempio, nella prima giornata dell’edizione 2026-27, a Wembley va in scena la supersfida tra i padroni di casa dell’Inghilterra, arrivati terzi nell’ultima rassegna iridata, e i campioni del mondo (e d’Europa) della Spagna, che tornano in campo proprio nella capitale inglese a distanza di oltre due mesi dalla finalissima di East Rutherford che ha visto la Roja trionfare sull’Argentina nei tempi supplementari – decisivo il gol di Ferran Torres – e conquistare l’agognata seconda stella.

Gli inglesi, guidati sempre da Thomas Tuchel, possono ovviamente contare sul fattore Wembley, ma si presentano all’appuntamento con una rosa meno completa rispetto a quella abituale. Le assenze (Palmer, Rice, Rashford, Mainoo e Livramento) riducono infatti le alternative a disposizione del ct, proprio contro una squadra che può invece contare su un gruppo sempre molto competitivo e sulla continuità costruita negli ultimi anni.

La Spagna di Luis de la Fuente parte quindi, inevitabilmente, con qualche elemento in più dalla propria parte, soprattutto per il rendimento recente e per la qualità complessiva della rosa. In ogni caso dovremmo assistere ad un match equilibrato ed in cui è assai probabile che andranno a segno entrambe, almeno in un’occasione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2+MULTIGOL 2-5 in San Marino-Finlandia, Nations League, ore 18:00

Vincenti

SVIZZERA (in Macedonia del Nord-Svizzera, Nations League, ore 20:45)

(in Macedonia del Nord-Svizzera, Nations League, ore 20:45) ALBANIA (in Albania-Bielorussia, Nations League, ore 20:45)

(in Albania-Bielorussia, Nations League, ore 20:45) USA (in USA-Perù, Amichevole internazionale, ore 22:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Heracles Almelo-Vitesse , Eerste Divisie, ore 16:30

, Eerste Divisie, ore 16:30 Islanda-Estonia , Nations League, ore 18:00

, Nations League, ore 18:00 Slovacchia-Moldavia, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Emmen-TOP Oss , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Inghilterra-Spagna , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Philadelphia Union-Orlando City, MLS, ore 01:30

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 9.99 GOLDBET ; 11.37 SPORTBET; 9.99 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+OVER 2.5 in Rotherham-Crewe Alexandra, League Two, ore 16:00